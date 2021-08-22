Слив нечистот в Воронку в Туле: минприроды проводит расследование

Кадр из видео

Два дня назад мы опубликовали видео, присланное в редакцию читателем – мужчина сообщил, что в реку Воронку, протекающую практически в центре города, недалеко от Московского вокзала, сливаются нечистоты, а жители ближайших домов жалуются на ужасный запах.

Как сообщили Myslo в министерстве экологии и природных ресурсов Тульской области, по факту публикации проводится расследование – специалисты чистят дно, отбирают необходимые пробы для лабораторных исследований и выясняют детали случившегося.