Кадр из видео
Слив нечистот в Воронку в Туле: минприроды проводит расследование
Специалисты расчищают дно реки и выясняют детали произошедшего.
Два дня назад мы опубликовали видео, присланное в редакцию читателем – мужчина сообщил, что в реку Воронку, протекающую практически в центре города, недалеко от Московского вокзала, сливаются нечистоты, а жители ближайших домов жалуются на ужасный запах.
Как сообщили Myslo в министерстве экологии и природных ресурсов Тульской области, по факту публикации проводится расследование – специалисты чистят дно, отбирают необходимые пробы для лабораторных исследований и выясняют детали случившегося.
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