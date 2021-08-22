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Слив нечистот в Воронку в Туле: минприроды проводит расследование
Кадр из видео

Слив нечистот в Воронку в Туле: минприроды проводит расследование

Специалисты расчищают дно реки и выясняют детали произошедшего.

Два дня назад мы опубликовали видео, присланное в редакцию читателем – мужчина сообщил, что в реку Воронку, протекающую практически в центре города, недалеко от Московского вокзала, сливаются нечистоты, а жители ближайших домов жалуются на ужасный запах.

Как сообщили Myslo в министерстве экологии и природных ресурсов Тульской области, по факту публикации проводится расследование – специалисты чистят дно, отбирают необходимые пробы для лабораторных исследований и выясняют детали случившегося.

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