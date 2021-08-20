новости
новости
Регистрация
В Киреевском районе опрокинулась Lada Largus: пострадал водитель
фото: УГИБДД России по Тульской области

В Киреевском районе опрокинулась Lada Largus: пострадал водитель

Мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет.

Вчера, 19 августа, на 32-м км автодороги Щекино-Липки-Киреевск произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 06.30 29-летний водитель автомобиля Lada Largus не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате аварии водитель получил различные травмы и был госпитализирован. 

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 14:42 0
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаДТПаварияУГИБДД УМВД России по Тульской областиКиреевский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как в центре Тулы обустраивают литературно-поэтический сквер
Как в центре Тулы обустраивают литературно-поэтический сквер
Из-за коронавируса тульские школы будут работать в особом режиме
Из-за коронавируса тульские школы будут работать в особом режиме
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.