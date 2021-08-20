В Киреевском районе опрокинулась Lada Largus: пострадал водитель

фото: УГИБДД России по Тульской области

Мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет.

Вчера, 19 августа, на 32-м км автодороги Щекино-Липки-Киреевск произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 06.30 29-летний водитель автомобиля Lada Largus не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате аварии водитель получил различные травмы и был госпитализирован.