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В Туле появится «Ярмарочный переулок»
Фото ремесленного двора "Добродей".

В Туле появится «Ярмарочный переулок»

Интерактивное пространство откроется в ремесленном дворе «Добродей».

4 сентября в ремесленном дворе «Добродей» пройдет антифестиваль «В ажуре». Это новый формат мероприятия, проводимый в условиях введенных из-за распространения коронавируса ограничений. Антифестиваль предполагает формирование групп посетителей до 20 человек и разведение потоков гостей по времени и площадкам.

Туляков ждет насыщенная концертно-развлекательная программа. Основное событие — открытие интерактивного пространства «Ярмарочный переулок», в котором разместился фольклорный театр «Булыжник», женская мастерская «Гребень» с интерактивной экскурсией «Изящные ремесла» и «Добрынина лавка», в которой можно приобрести уникальные сувениры и эксклюзивные изделия декоративно-прикладного творчества тульских мастеров.

Гости смогут принять участие в qr-квесте «Тульская диковина» и мастер-классах по народным танцам, художественной ковке металла, кружевоплетению, увидеть мурал-шоу «Узорный край», посмотреть публицистические видеоролики и этнофильмы, побывать на выставке «Кружевные сказки» народного мастера Р. Ф. Ольги Скворцовой в «Кустарном антимузее», посетить «Теплую экскурсию в одеяле» от мастериц клуба «Лоскутная слобода».

Антифестиваль представит моду Тульской губернии XIX века. Зрители увидят дефиле в старинных костюмах «Наряжаемся по-тульски» из коллекции фольклориста Игоря Климова. Многие костюмы насчитывают уже более 150 лет и сохранились чуть ли не в единственным экземпляре.

Гостям презентуют этногалерею «Тульский стиль», в которой известные тулячки примерили головные уборы прошлых столетий.

На празднике выступят специальные гости — московская фолк-группа «Клевер», студия этно-вокала «ПолыньFolk» и народный ансамбль танца «Овация». Завершится праздник традиционной церемонией зажжения керосиновых фонарей на Фонарной аллее.

Фестиваль состоится при любой погоде в ремесленном дворе «Добродей» (г. Тула, ул. 9 Мая, 1-а). Начало — в 18.00.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:30 +3
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