42000 онкобольных в Тульской области: как диагностируют и лечат рак в нашем регионе
О том, как совершенствуется система диагностики и лечения онкозаболеваний, рассказал зампред правительства — министр здравоохранения Дмитрий Марков.
Дмитрий Марков отметил, что онкологические заболевания в нашем регионе — самая распространенная причина смертности после сердечно-сосудистых. Сейчас в Тульской области более 42 тысяч онкобольных.
Губернатор Алексей Дюмин поручил уделить особое внимание развитию в регионе онкопомощи, ранней диагностики.
По словам заместителя председателя правительства, около 30% случаев смерти от рака вызваны пятью основными факторами риска. Это ожирение и избыточная масса тела, нехватка в рационе фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и алкоголя.
«Залог успеха в лечении онкологических заболеваний — ранняя диагностика. Чем раньше выявлено злокачественное новообразование, тем больше шансов на излечение и сохранение качества жизни. Первый шаг к ранней диагностике должен сделать сам пациент», — подчеркнул Дмитрий Марков.
По поручению губернатора для выявления заболеваний на ранних стадиях усилены диспансеризация и профосмотры. Но большое значение имеет также и самодиагностика. О том, как провести самообследование, можно узнать из специальной памятки.
Этапы получения медицинской помощи при онкозаболеваниях:
- Прием терапевта.
- Во время приема врач должен выдать направление на консультацию к онкологу.
- Прием онколога должен быть проведен не позднее 3 рабочих дней от выдачи направления. На приеме врач:
- производит биопсию;
- выдает направления на диагностические исследования.
Сроки проведения исследований/выдачи заключений — 7 рабочих дней.
Повторный прием онколога: во время приема врач оценивает результаты исследований и устанавливает предварительный/окончательный диагноз.
Консилиум: совещание группы врачей, на котором определяют дальнейшую тактику лечения пациента, в том числе решение вопроса о госпитализации (при наличии показаний).
Дмитрий Марков сообщил, что в Тульской области сформирована трехуровневая система медицинской помощи пациентам онкологического профиля:
1-й уровень:
- 31 первичный онкологический кабинет,
- 79 смотровых кабинетов в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области,
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3 Центра амбулаторной онкопомощи (ЦАОП) — на базе Тульской областной клинической больницы, Новомосковской городской больницы и Щекинской районного больницы. В этом году по поручению Губернатора открыты еще 3 ЦАОПа: на базе
Алексинской Р. Б., Ефремовской ЦРБ и Суворовской ЦРБ.
2-й уровень: стационары круглосуточного пребывания мощностью 75 коек онкологического профиля для взрослых:
- Тульская областная клиническая больница — 50 коек,
- ГБ№ 3 г. Тулы — 25 коек,
- Клиническая больница «РЖД-Медицина» — 30 коек.
3-й уровень: областной онкологический диспансер мощностью 360 коек круглосуточного стационара и поликлиническим подразделением мощностью 215 посещений в смену.
По нацпроекту «Здравоохранение» и региональным программам проводится масштабное обновление оборудования для диагностики и лечения онкозаболеваний.
Сейчас на сопровождении «медицинского помощника» находятся более 1300 человек.
4 сентября все желающие могут бесплатно пройти ряд обследований на онкозаболевания в рамках Дня открытых дверей в поликлинике областного онкодиспансера.
Если у вас есть вопросы по диагностике и лечению онкозаболеваний, вам требуется помощь или консультация — звоните на горячую линию онкологического диспансера: