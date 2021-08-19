42000 онкобольных в Тульской области: как диагностируют и лечат рак в нашем регионе

Дмитрий Марков отметил, что онкологические заболевания в нашем регионе — самая распространенная причина смертности после сердечно-сосудистых. Сейчас в Тульской области более 42 тысяч онкобольных.

Губернатор Алексей Дюмин поручил уделить особое внимание развитию в регионе онкопомощи, ранней диагностики.

По словам заместителя председателя правительства, около 30% случаев смерти от рака вызваны пятью основными факторами риска. Это ожирение и избыточная масса тела, нехватка в рационе фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и алкоголя.

«Залог успеха в лечении онкологических заболеваний — ранняя диагностика. Чем раньше выявлено злокачественное новообразование, тем больше шансов на излечение и сохранение качества жизни. Первый шаг к ранней диагностике должен сделать сам пациент», — подчеркнул Дмитрий Марков.

По поручению губернатора для выявления заболеваний на ранних стадиях усилены диспансеризация и профосмотры. Но большое значение имеет также и самодиагностика. О том, как провести самообследование, можно узнать из специальной памятки.

Этапы получения медицинской помощи при онкозаболеваниях:

Прием терапевта. Во время приема врач должен выдать направление на консультацию к онкологу. Прием онколога должен быть проведен не позднее 3 рабочих дней от выдачи направления. На приеме врач:

производит биопсию;

выдает направления на диагностические исследования.

Сроки проведения исследований/выдачи заключений — 7 рабочих дней.

Повторный прием онколога: во время приема врач оценивает результаты исследований и устанавливает предварительный/окончательный диагноз.

Консилиум: совещание группы врачей, на котором определяют дальнейшую тактику лечения пациента, в том числе решение вопроса о госпитализации (при наличии показаний).

Дмитрий Марков сообщил, что в Тульской области сформирована трехуровневая система медицинской помощи пациентам онкологического профиля:

1-й уровень:

31 первичный онкологический кабинет,

79 смотровых кабинетов в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области,

3 Центра амбулаторной онкопомощи (ЦАОП) — на базе Тульской областной клинической больницы, Новомосковской городской больницы и Щекинской районного больницы. В этом году по поручению Губернатора открыты еще 3 ЦАОПа: на базе Алексинской Р. Б. , Ефремовской ЦРБ и Суворовской ЦРБ.

2-й уровень: стационары круглосуточного пребывания мощностью 75 коек онкологического профиля для взрослых:

Тульская областная клиническая больница — 50 коек,

ГБ№ 3 г. Тулы — 25 коек,

Клиническая больница «РЖД-Медицина» — 30 коек.

3-й уровень: областной онкологический диспансер мощностью 360 коек круглосуточного стационара и поликлиническим подразделением мощностью 215 посещений в смену.

По нацпроекту «Здравоохранение» и региональным программам проводится масштабное обновление оборудования для диагностики и лечения онкозаболеваний.

Служба «Медицинский помощник» начала свою работу в Тульской области в этом году. Специалисты кол-центра сопровождают пациентов с подозрением на злокачественные новообразования, записывают их на необходимые исследования и консультации, напоминают им о времени визита к врачу и т. д.

Сейчас на сопровождении «медицинского помощника» находятся более 1300 человек.

К 2023 году планируется открыть новый онкоцентр в Туле . В нем будет весь необходимый комплекс оборудования для диагностики и лечения, что выведет оказание помощи онкобольным на принципиально новый уровень. Онкоцентр возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В его состав войдут диагностический центр с поликлиникой на 400 посещений в смену и стационар на 340 коек. В новом онкоцентре будут реализованы методики лечения, использование которых ранее было невозможно в нашем регионе. Например, трансплантация костного мозга онкогематологическим пациентам.

4 сентября все желающие могут бесплатно пройти ряд обследований на онкозаболевания в рамках Дня открытых дверей в поликлинике областного онкодиспансера.