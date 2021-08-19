Реконструкция «тульских горок»: на М-4 «Дон» открыли движение в сторону Москвы

Фото пресс-службы "Автодора".

В Тульской области на 12-километровом участке с 275-го по 287-й км трассы М-4 «Дон» по постоянной схеме открыто движение в сторону Москвы. На половине проезжей части по направлению в Краснодар продолжает действовать временная схема, идет ремонт полос основного хода. Об этом сообщает «Автодор».

Завершается возведение трех транспортных развязок: на 277 -м км с выходом на деревню Сухие Плоты, на 281-м км рядом с деревней Заповедное и селом Любимовка, на 285-м км с выездом на деревни Заречье и Малые Плотики. Ведутся планировочные земляные работы, устройство дорожной одежды на съездах с транспортных развязок. Завершаются работы на путепроводах, продолжаются работы на двух переездах для сельскохозяйственной техники.

На объекте задействовано 120 дорожных и мостовых специалистов, 35 единиц дорожной техники.

В прошлом году 11 километров трассы стали безопаснее и комфортнее для автомобилистов. После реконструкции изменили продольный профиль, спрямили участок, установили опоры освещения, таким образом ликвидировав привычные для пользователей «тульские горки».

Реконструкция этого этапа в сторону Ростова-на-Дону велась два года, начавшись в конце 2018 года. Трасса «Дон» проходит в Тульской области по холмистой местности и представляет из себя серию резких спусков и крутых подъемов. Из-за этого дорожники прозвали участок «тульскими горками».