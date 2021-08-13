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В Туле владельцев двух участков земли попросят освободить землю

В Туле владельцев двух участков земли попросят освободить землю

Речь идет о земле в деревне Нижняя Китаевка.

Министерство имущественных и земельных отношений выявило владельцев двух земельных участков в деревне Нижняя Китаевка Привокзального округа), которые использовали землю без документов.

В их действиях выявлены признаки административного правонарушения по ст. 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ.

В результате произведенных измерений установлено, что ограждения двух земельных участков установлены за границами участков, предоставленных гражданам, с суммарной площадью занятия 291 кв.м.

Владельцам грозит штраф до 5 тыс. руб.

Кроме того, Министерством будет сформирован необходимый пакет документов для предъявления иска в суд об освобождении незаконно занимаемых земельных участков.

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