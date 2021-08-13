Жительница Киреевского района обокрала банк с помощью кредитки умершей матери

В Киреевском районном суде Тульской области рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в краже денег с банковского счёта.

Судом установлено, что днем 24 сентября прошлого года в больнице умерла мать подсудимой. Женщины жили вместе, поэтому злоумышленница знала, что у родительницы есть кредитная карта с лимитом около 110 тысяч рублей. Вечером в день смерти матери женщина взяла из сумки её кредитную банковскую карту и попросила своего брата снять деньги, сообщив пин-код.

О том, что банковская карта является кредитной, подсудимая умолчала. Получив от брата 107 тысяч рублей, женщина распорядилась ими по своему усмотрению, а на следующий день она купила в супермаркете алкоголь, расплатившись кредиткой. Общая сумма ущерба составила порядка 107600 рублей. Суд приговорил злоумышленницу к трём месяцам колонии общего режима.