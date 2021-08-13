В Туле наградили спортсменов и тренеров

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В атриуме Тульского кремля состоялось награждение работников сферы физической культуры и спорта – тренеров, спортсменов, преподавателей, инструкторов. К виновникам торжества обратился замгубернатора Тульской области Сергей Егоров:

– Тульская область всегда была, остается и будет спортивным регионом. По инициативе и под руководством губернатора Алексея Дюмина проводится большая работа по ремонту и строительству спортивных объектов за счет средств федерального и областного бюджетов, а также привлеченных внебюджетных источников.

Наша задача – сделать так, чтобы эта инфраструктура работала, а все жители Тульской области были вовлечены в спорт. С каждым годом должно увеличиваться число людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Перед нами стоят амбициозные задачи, которые мы вместе с вами реализуем.

Министр спорта Тульской области Андрей Журавлев добавил, что в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в регионе реализуются крупнейшие инфраструктурные проекты, которые создают хорошую базу для развития как спорта высших достижений, так и массового спорта.

Работников сферы физкультуры и спорта также поздравили и наградили региональными наградами председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, глава администрации Тулы Дмитрий Миляев и глава города Тулы, олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира Ольга Слюсарева.

В атриуме также работала выставка «История тульского спорта», на которой были представлены самые яркие моменты исторических побед тульских спортсменов.