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С 14 августа в Туле изменится схема движения автобуса №12 и маршрутки №55
Фото пресс-службы администрации Тулы.

С 14 августа в Туле изменится схема движения автобуса №12 и маршрутки №55

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В связи с заменой рельсового полотна в районе дома № 14 по ул. Советской, с 14 августа движение автобусов маршрутов №№ 12 и 55 будет осуществляться по измененной схеме.

автобус № 12

Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»

От з-да РТИ до Птицефабрика «Тульская» — по установленной схеме движения (без изменений)

От Птицефабрика «Тульская» до з-да РТИ:

Веневское шоссе — ул. Индустриальная — ул. Каракозова — ул. Кирова — ул. Ложевая- ул. Пролетарская — ул. Советская — Красноармейский проспект -ул. Лейтейзена — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. Сурикова

маршрутка № 55

Ивановские дачи — 12 проезд (Мясново)

От Ивановских дач до 12 проезда (Мясново):

ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Лейтезена — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова

От 12 проезда (Мясново) до Ивановских дач — по установленной схеме движения (без изменений).

 

Напомним, на период производства ремонтных работ с 3 по 31 августа трамваи маршрутов №№ 3,9,10,12,14 осуществляют движение по измененной схеме. Подробности здесь.

 
 
 

 

 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:40 +1
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