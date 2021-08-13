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Персеиды: когда смотреть самый красивый звездопад августа
Фото из архива Myslo.

Персеиды: когда смотреть самый красивый звездопад августа

Пиковую ночь мы пропустили из-за облачной погоды, а вот сегодня, 13 августа, самое время загадывать желания!

В августовские ночи жители Северного полушария Земли могут любоваться самым ярким «звездным ливнем» года — в середине августа наступает максимум яркого и мощного метеорного потока Персеиды.

Пик летнего звездопада приходится на ночь с 12 на 13 августа. Но в Тульской области звезд не было видно из-за облачности. Однако погода «идет на поправку» и уже сегодня ночью можно и нужно смотреть на звезды!

Смотреть на падающие звезды нужно при благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки начиная с полуночи и всю ночь. Можно наблюдать до 110 метеоров в час, или 1−2 метеора в минуту.

Подробнее о том, что, как и где смотреть, читайте здесь.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:20 +11
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Место
Тульская область
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