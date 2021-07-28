Долгий ремонт трамвайных путей на Перекопе и ул. Советской: как будут ходить трамваи?
Работы пройдут в два этапа. На первом будет ограничено движение трамваев в южной части города, до Красного Перекопа.
В Туле отремонтируют трамвайные пути на улице Советской и на Красном Перекопе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Ремонт в районе Красного Перекопа продлится с 31 июля до 31 августа. Уже в предстоящую субботу начнутся демонтажные работы. Рабочие заменят рельсошпальную решетку и асфальт.
Также здесь по просьбе жителей изменят схему движения маршрута автобуса № 55. Для удобства ожидания общественного транспорта будет одна консолидированная остановка трамваев и автобусов.
Работы пройдут в два этапа. На первом ограничат движение трамваев в южной части города, до Красного Перекопа. На втором этапе работы будут идти от Красного Перекопа до улицы Советской.
В сентябре работы планируется полностью завершить и движение восстановить.
Чтобы жители не испытывали неудобств, администрация города на первом этапе организует автобусное сообщение от станции Южной до автостанции Восточной. Также будет усилена работа маршрута № 55, добавятся пять единиц. На время производства работ конечная маршрута № 8 будет перенесена со станции Восточной на Красной Перекоп.
Подробная схема движения:
С 3 августа по 20 сентября будет проводиться ремонт трамвайных путей по ул. Советской, на участке от улицы Ф. Энгельса до улицы Коминтерна.
Со 2 августа трамвайное сообщение на этом участке будет прекращено на период работ.
Организация транспортного сообщения будет осуществляться по улице Демидовская Плотина, Советской и Коминтерна. Увеличат количество единиц автобусов.
На период производства ремонтных работ на участке ул. Кауля – ул. Михеева («Красный Перекоп») трамваи маршрутов № 11, 12, 13 будут осуществлять движение по измененной схеме.
С 31 июля по 2 августа:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Кол-во ТС, ед.
|
Схема движения
|
Раб.
дни
|
Вых.
дни
|
12
|
пос. Менделеевский –
ул. Штыковая
|
6
|
4
|
пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького
|
4
|
4
|
ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская (ул. Коминтерна) - ул. Октябрьская - ул. М. Горького
|
13
|
пос. Менделеевский –
ст. Металлург
|
6
|
5
|
пр-т Ленина- ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов
|
4
|
4
|
ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов
С 3 по 31 августа:
|
№
|
Наименование маршрута
|
дата
|
Кол-во ТС, ед.
|
Схема движения
|
Раб.
дни
|
Вых.
дни
|
11
|
Щегловская Засека - Кр. Перекоп
|
с 03.08.2021
по 15.08.2021
|
2
|
-
|
Щегловская засека- ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул.Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля
|
с 16.08.2021
по 31.08.2021
|
2
|
-
|
ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького
|
12
|
пос. Менделеевский - ул. Штыковая
|
с 03.08.2021
по 31.08.2021
|
10
|
8
|
пр-т Ленина – ул. Болдина - ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул.Щегловская Засека
|
13
|
ст. Металлург – Красный Перекоп – пос. Менделеевский
|
с 03.08.2021
по 15.08.2021
|
10
|
9
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля
|
с 16.08.2021
по 31.08.2021
|
10
|
9
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – пр. Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов
Трамвайный маршрут №11 с 31 июля по 15 августа будет ходить по установленной схеме движения.
На период производства ремонтных работ с 31 июля по 31 августа будет осуществляться заезд до Красного Перекопа автобусами маршрута № 8 «Автостанция «Восточная» – 18-й проезд».
Дополнительно на этот период организуют регулярные перевозки 6 автобусами с предоставлением льгот по оплате проезда по маршруту «ст. Южная – а/с Восточная» с проездом по следующим улицам:
ст. Южная - пр. Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля- ул. Староникитская – ул. Петра Алексеева.
На период производства ремонтных работ по ул. Советской на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Коминтерна трамваи маршрутов № 3, 9, 10, 12, 14 будут осуществлять движение по измененной схеме.
С 3 по 31 августа:
|
№
|
Наименование маршрута
|
дата
|
Кол-во ТС, ед.
|
Схема движения
|
Раб.
дни
|
Вых.
дни
|
3
|
Щегловская Засека - Московский вокзал
|
с 03.08.2021
по 31.08.2021
|
4
|
4
|
ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская – Демидовский путепровод – ул. Советская - ул. Коминтерна
|
9
|
ст. «Металлург» - Московский вокзал
|
с 03.08.2021
по 31.08.2021
|
6
|
6
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна (заезд на Московский вокзал при движении в обе стороны) - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе
|
2
|
2
|
пр-т Ленина – ул. Болдина - ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека
|
10
|
ст. «Металлург» - Кондитерская фабрика
|
с 03.08.2021
по 31.08.2021
|
8
|
6
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна – Московский вокзал - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе
|
11
|
Щегловская Засека - Кр. Перекоп
|
с 03.08.2021
по 15.08.2021
|
2
|
-
|
Щегловская засека- ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул.Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля
|
с 16.08.2021
по 31.08.2021
|
2
|
-
|
ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького
|
12
|
пос. Менделеевский - ул. Штыковая
|
с 03.08.2021
по 31.08.2021
|
10
|
8
|
пр-т Ленина – ул. Болдина - ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека
|
13
|
ст. «Металлург» – Красный Перекоп – пос. Менделеевский
|
с 03.08.2021
по 15.08.2021
|
10
|
9
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля
|
с 16.08.2021
по 31.08.2021
|
10
|
9
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – пр. Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов
|
14
|
пос. Менделеевский - Кондитерская фабрика
|
с 03.08.2021
по 31.08.2021
|
10
|
6
|
пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького
С 1 по 20 сентября:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Кол-во ТС, ед.
|
Схема движения
|
Раб.
дни
|
Вых.
дни
|
3
|
Щегловская Засека - Московский вокзал
|
4
|
4
|
ул. Коминтерна- ул. Советская – Демидовский путепровод- ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека
|
9
|
ст. «Металлург» –
Московский вокзал
|
8
|
8
|
ул. Коминтерна- ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская ул. - Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов
|
12
|
пос. Менделеевский –
ул. Штыковая
|
10
|
8
|
пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. М. Горького
|
14
|
пос. Менделеевский - Кондитерская фабрика
|
10
|
6
|
пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская – Демидовская плотина – ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе