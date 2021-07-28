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Долгий ремонт трамвайных путей на Перекопе и ул. Советской: как будут ходить трамваи?
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Долгий ремонт трамвайных путей на Перекопе и ул. Советской: как будут ходить трамваи?

Работы пройдут в два этапа. На первом будет ограничено движение трамваев в южной части города, до Красного Перекопа.

В Туле отремонтируют трамвайные пути на улице Советской и на Красном Перекопе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт в районе Красного Перекопа продлится с 31 июля до 31 августа. Уже в предстоящую субботу начнутся демонтажные работы. Рабочие заменят  рельсошпальную решетку и асфальт.

Также здесь по просьбе жителей изменят схему движения маршрута автобуса № 55. Для удобства ожидания общественного транспорта будет одна консолидированная остановка трамваев и автобусов.

Работы пройдут в два этапа. На первом ограничат движение трамваев в южной части города, до Красного Перекопа. На втором этапе работы будут идти от Красного Перекопа до улицы Советской.

В сентябре работы планируется полностью завершить и движение восстановить.

Чтобы жители не испытывали неудобств, администрация города на первом этапе организует автобусное сообщение от станции Южной до автостанции Восточной. Также будет усилена работа маршрута № 55, добавятся пять единиц. На время производства работ конечная маршрута № 8 будет перенесена со станции Восточной на Красной Перекоп.

Подробная схема движения:

С 3 августа по 20 сентября будет проводиться ремонт трамвайных путей по ул. Советской, на участке от улицы Ф. Энгельса до улицы Коминтерна. 

Со 2 августа трамвайное сообщение на этом участке будет прекращено на период работ.

Организация транспортного сообщения будет осуществляться по улице Демидовская Плотина, Советской и Коминтерна. Увеличат количество единиц автобусов.

На период производства ремонтных работ на участке ул. Кауля – ул. Михеева («Красный Перекоп») трамваи маршрутов № 11, 12, 13 будут осуществлять движение по измененной схеме.

С 31 июля по 2 августа:

№ 
м-та

Наименование маршрута

Кол-во ТС, ед.

Схема движения

Раб.

дни

Вых.

дни

12

пос. Менделеевский –

ул. Штыковая

6

4

пр-т Ленина -  ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького

4

4

ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская                   (ул. Коминтерна)  - ул. Октябрьская -                      ул. М. Горького

13

пос. Менделеевский –

ст. Металлург

6

5

пр-т Ленина- ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов

4

4

ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов

С 3 по 31 августа:

№ 
м-та

Наименование маршрута

дата

Кол-во ТС, ед.

Схема движения

Раб.

дни

Вых.

дни

11

Щегловская Засека - Кр. Перекоп

с 03.08.2021

по 15.08.2021

2

-

Щегловская засека- ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул.Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля

с 16.08.2021

по 31.08.2021

2

-

ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького

12

пос. Менделеевский -  ул. Штыковая

с 03.08.2021

по 31.08.2021

10

8

пр-т Ленина – ул. Болдина  - ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул.Щегловская Засека

13

ст. Металлург – Красный  Перекоп – пос. Менделеевский

с 03.08.2021

по 15.08.2021

10

9

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля

с 16.08.2021

по 31.08.2021

10

9

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – пр. Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата  - ул. Плеханова -  ул. Металлургов

Трамвайный маршрут №11 с 31 июля по 15 августа будет ходить по установленной схеме движения.

На период производства ремонтных работ с 31 июля по 31 августа будет осуществляться заезд до Красного Перекопа автобусами маршрута № 8 «Автостанция «Восточная» – 18-й проезд».

Дополнительно на этот период организуют регулярные перевозки 6 автобусами с предоставлением льгот по оплате проезда по маршруту «ст. Южная – а/с Восточная» с проездом по следующим улицам:

ст. Южная - пр. Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля- ул. Староникитская – ул. Петра Алексеева.

На период производства ремонтных работ по ул. Советской на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Коминтерна трамваи маршрутов № 3, 9, 10, 12, 14 будут осуществлять движение по измененной схеме.

С 3 по 31 августа: 

№ 
м-та

Наименование маршрута

дата

Кол-во ТС, ед.

Схема движения

Раб.

дни

Вых.

дни

3

Щегловская Засека - Московский вокзал

с 03.08.2021

по 31.08.2021

4

4

ул. Щегловская Засека - ул. Кирова  - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская – Демидовский путепровод – ул. Советская -  ул. Коминтерна

9

ст. «Металлург» - Московский вокзал

с 03.08.2021

по 31.08.2021

6

6

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна  (заезд на Московский вокзал при движении в обе стороны) - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе

2

2

пр-т Ленина – ул. Болдина  - ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека

10

ст. «Металлург» -    Кондитерская фабрика

с 03.08.2021

по 31.08.2021

8

6

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна – Московский вокзал -  Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе

11

Щегловская Засека - Кр. Перекоп

с 03.08.2021

по 15.08.2021

2

-

Щегловская засека- ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул.Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля

с 16.08.2021

по 31.08.2021

2

-

ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького

12

пос. Менделеевский -  ул. Штыковая

с 03.08.2021

по 31.08.2021

10

8

пр-т Ленина – ул. Болдина  - ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека

13

ст. «Металлург» – Красный  Перекоп – пос. Менделеевский

с 03.08.2021

по 15.08.2021

10

9

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля

с 16.08.2021

по 31.08.2021

10

9

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – пр. Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата  - ул. Плеханова -  ул. Металлургов

14

пос. Менделеевский - Кондитерская фабрика

с 03.08.2021

по 31.08.2021

10

6

пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького

С 1 по 20 сентября: 

№ 
м-та

Наименование маршрута

Кол-во ТС, ед.

Схема движения

Раб.

дни

Вых.

дни

3

Щегловская Засека - Московский вокзал

4

4

ул. Коминтерна- ул. Советская – Демидовский путепровод- ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Щегловская Засека

9

ст. «Металлург» –

Московский вокзал

8

8

ул. Коминтерна- ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская ул. - Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов

12

пос. Менделеевский –

ул. Штыковая

10

8

пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. М. Горького

14

пос. Менделеевский - Кондитерская фабрика

10

6

пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская – Демидовская плотина – ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе

 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:05 −1
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