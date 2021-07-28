Долгий ремонт трамвайных путей на Перекопе и ул. Советской: как будут ходить трамваи?

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Работы пройдут в два этапа. На первом будет ограничено движение трамваев в южной части города, до Красного Перекопа.

В Туле отремонтируют трамвайные пути на улице Советской и на Красном Перекопе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт в районе Красного Перекопа продлится с 31 июля до 31 августа. Уже в предстоящую субботу начнутся демонтажные работы. Рабочие заменят рельсошпальную решетку и асфальт.

Также здесь по просьбе жителей изменят схему движения маршрута автобуса № 55. Для удобства ожидания общественного транспорта будет одна консолидированная остановка трамваев и автобусов.

Работы пройдут в два этапа. На первом ограничат движение трамваев в южной части города, до Красного Перекопа. На втором этапе работы будут идти от Красного Перекопа до улицы Советской.

В сентябре работы планируется полностью завершить и движение восстановить.

Чтобы жители не испытывали неудобств, администрация города на первом этапе организует автобусное сообщение от станции Южной до автостанции Восточной. Также будет усилена работа маршрута № 55, добавятся пять единиц. На время производства работ конечная маршрута № 8 будет перенесена со станции Восточной на Красной Перекоп.

Подробная схема движения:

С 3 августа по 20 сентября будет проводиться ремонт трамвайных путей по ул. Советской, на участке от улицы Ф. Энгельса до улицы Коминтерна.

Со 2 августа трамвайное сообщение на этом участке будет прекращено на период работ.

Организация транспортного сообщения будет осуществляться по улице Демидовская Плотина, Советской и Коминтерна. Увеличат количество единиц автобусов.

На период производства ремонтных работ на участке ул. Кауля – ул. Михеева («Красный Перекоп») трамваи маршрутов № 11, 12, 13 будут осуществлять движение по измененной схеме.

С 31 июля по 2 августа:

№

м-та Наименование маршрута Кол-во ТС, ед. Схема движения Раб. дни Вых. дни 12 пос. Менделеевский – ул. Штыковая 6 4 пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького 4 4 ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская (ул. Коминтерна) - ул. Октябрьская - ул. М. Горького 13 пос. Менделеевский – ст. Металлург 6 5 пр-т Ленина- ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов 4 4 ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов

С 3 по 31 августа:

№

м-та Наименование маршрута дата Кол-во ТС, ед. Схема движения Раб. дни Вых. дни 11 Щегловская Засека - Кр. Перекоп с 03.08.2021 по 15.08.2021 2 - Щегловская засека- ул. Кирова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул.Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля с 16.08.2021 по 31.08.2021 2 - ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького 12 пос. Менделеевский - ул. Штыковая с 03.08.2021 по 31.08.2021 10 8 пр-т Ленина – ул. Болдина - ул. Оружейная – ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул.Щегловская Засека 13 ст. Металлург – Красный Перекоп – пос. Менделеевский с 03.08.2021 по 15.08.2021 10 9 ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля с 16.08.2021 по 31.08.2021 10 9 ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – пр. Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов

Трамвайный маршрут №11 с 31 июля по 15 августа будет ходить по установленной схеме движения.

На период производства ремонтных работ с 31 июля по 31 августа будет осуществляться заезд до Красного Перекопа автобусами маршрута № 8 «Автостанция «Восточная» – 18-й проезд».

Дополнительно на этот период организуют регулярные перевозки 6 автобусами с предоставлением льгот по оплате проезда по маршруту «ст. Южная – а/с Восточная» с проездом по следующим улицам:

ст. Южная - пр. Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля- ул. Староникитская – ул. Петра Алексеева.

На период производства ремонтных работ по ул. Советской на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Коминтерна трамваи маршрутов № 3, 9, 10, 12, 14 будут осуществлять движение по измененной схеме.

С 3 по 31 августа: