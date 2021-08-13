«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей

Историю тульских улиц и свидетельства жизни горожан XVII – XIX века веков, а также секреты археологической науки представляет музей-заповедник «Куликово поле» на новой выставке. Накануне Дня археолога, 13 августа, она начала работу в Музейном квартале, в Научном центре «Археология и реставрация».

Выставка создана к 30-летию Тульской археологической экспедиции, участники которой стояли у истоков создания Государственного музея-заповедника «Куликово поле». И сегодня они выступают как научный двигатель музея, активно включаясь в экспозиционную работу, пополняют фонд Российской Федерации новыми коллекциями, инициируют масштабные исследовательские проекты и совершают сенсационные открытия. За три десятилетия Тульская археологическая экспедиция исследовала множество памятников и провела множество спасательных раскопок в историческом центре Тулы. В честь юбилея о самых ярких из них будет рассказано на новой выставке в самом сердце города.

Гости выставки могут узнать тайны тульских улиц, новостроек и торговых центров:

Как жили горожане в XVII – XIX веках на улице Металлистов, где сегодня разместился филиал музея-заповедника «Куликово поле»?

Где в Туле были проведены самые масштабные археологические исследования и как изменилась застройка города с XVI века?

Как были установлены границы Гончарной слободы в Заречье и что сохранили до наших дней остатки жилых домов наших предшественников?

– Самая курьезная находка, сделанная на территории Гончарной слободы на улице Металлистов, это клад пистолетных накладок – бронзовые части от армейских драгунских пистолетов. Скорее всего их просто кто-то украл во время ремонта и спрятал. Что собирался с эти добром делать человек, сложно сказать точно. Может чтобы использоваться для починки подобных пистолетов, то ли еще как-то, но в любом случае так и не использовал в последствие свой клад, –рассказывает ученый секретарь Алексей Воронцов на первой экскурсии по выставке.

В витрине груда железных предметов, рядом табличка с их названием. Для обычного посетителя выставки возможно эти экспонаты не сообщат столь интересную историю, но в руках археолога они буквально оживают и раскрывают тайны своего появления.

Монеты, керамическая посуда, печные изразцы, глиняные игрушки, православные реликвии, серебряные монеты-«чешуйки», изделия из металла, дерева, кости, войлока и кожи – каждый предмет сохраняет в себе историю и является определенным маркером временного отрезка, в который они использовались.

Об этом и многом другом поведают археологические находки 1991 — 2018 годов.

Вторая часть экспозиции посвящена людям, которые стояли у истоков создания первой профессиональной археологической организации в регионе.

Профессия археолога не ограничивается полевыми исследованиями. Раскопки — это только начало, а за ними — долгие часы лабораторной работы: обработка коллекции, изучение индивидуальных находок, чертежи и карты. Интерактивная часть выставки расскажет о лабораторных секретах археологов. Посетители, как и специалисты, смогут исследовать осколки древней посуды: зарисовать узор, попытаться собрать воедино черепки и зашифровать каждый. Смогут поработать с индивидуальными находками. Они редки, но тем выше их ценность. Их нужно зарисовать, правильно атрибутировать, отыскав аналогии. Расскажут ученые и о методике работы при изучении разных археологических памятников, о проблемах, которые приходится решать, чтобы провести раскопки, покажут инструменты, необходимые в работе.

Выставка «Открывая прошлое. Раскопки в Туле» будет работать в течение года. В августе ее можно посетить по выходным,

Адрес Научного центра «Археология и реставрация»: Тула, ул. Металлистов, дом 1.

Контактные телефоны для справок: +7(4872) 77 38 05, 77 38 06.