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«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей

«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей

Он расположился в научном центре «Археология и реставрация».

Историю тульских улиц и свидетельства жизни горожан XVII – XIX века веков, а также секреты археологической науки представляет музей-заповедник «Куликово поле» на новой выставке. Накануне Дня археолога, 13 августа, она начала работу в Музейном квартале, в Научном центре «Археология и реставрация». 

Выставка создана к 30-летию Тульской археологической экспедиции, участники которой стояли у истоков создания Государственного музея-заповедника «Куликово поле». И сегодня они выступают как научный двигатель музея, активно включаясь в экспозиционную работу, пополняют фонд Российской Федерации новыми коллекциями, инициируют масштабные исследовательские проекты и совершают сенсационные открытия. За три десятилетия Тульская археологическая экспедиция исследовала множество памятников и провела множество спасательных раскопок в историческом центре Тулы. В честь юбилея о самых ярких из них будет рассказано на новой выставке в самом сердце города. 

Гости выставки могут узнать тайны тульских улиц, новостроек и торговых центров:

  • Как жили горожане в XVII – XIX веках на улице Металлистов, где сегодня разместился филиал музея-заповедника «Куликово поле»?
  • Где в Туле были проведены самые масштабные археологические исследования и как изменилась застройка города с XVI века?
  • Как были установлены границы Гончарной слободы в Заречье и что сохранили до наших дней остатки жилых домов наших предшественников?

– Самая курьезная находка, сделанная на территории Гончарной слободы на улице Металлистов, это клад пистолетных накладок – бронзовые части от армейских драгунских пистолетов. Скорее всего их просто кто-то украл во время ремонта и спрятал. Что собирался с эти добром делать человек, сложно сказать точно. Может чтобы использоваться для починки подобных пистолетов, то ли еще как-то, но в любом случае так и не использовал в последствие свой клад, –рассказывает ученый секретарь Алексей Воронцов на первой экскурсии по выставке.

В витрине груда железных предметов, рядом табличка с их названием. Для обычного посетителя выставки возможно эти экспонаты не сообщат столь интересную историю, но в руках археолога они буквально оживают и раскрывают тайны своего появления.

Монеты, керамическая посуда, печные изразцы, глиняные игрушки, православные реликвии, серебряные монеты-«чешуйки», изделия из металла, дерева, кости, войлока и кожи – каждый предмет сохраняет в себе историю и является определенным маркером временного отрезка, в который они использовались. 

Об этом и многом другом поведают археологические находки 1991 — 2018 годов.

Галерея
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 1
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 2
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 3
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 4
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 5
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 6
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 7
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 8
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 9
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 10
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 11
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 12
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 13
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 14
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 15
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 16
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 17
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 18
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 19
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 20
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 21
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 22
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 23
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 24
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 25
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 26
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 27
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 28
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 29
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 30
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 31
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 32
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 33
показать все фотографии

Вторая часть экспозиции посвящена людям, которые стояли у истоков создания первой профессиональной археологической организации в регионе. 

Профессия археолога не ограничивается полевыми исследованиями. Раскопки — это только начало, а за ними — долгие часы лабораторной работы: обработка коллекции, изучение индивидуальных находок, чертежи и карты. Интерактивная часть выставки расскажет о лабораторных секретах археологов. Посетители, как и специалисты, смогут исследовать осколки древней посуды: зарисовать узор, попытаться собрать воедино черепки и зашифровать каждый. Смогут поработать с индивидуальными находками. Они редки, но тем выше их ценность. Их нужно зарисовать, правильно атрибутировать, отыскав аналогии. Расскажут ученые и о методике работы при изучении разных археологических памятников, о проблемах, которые приходится решать, чтобы провести раскопки, покажут инструменты, необходимые в работе. 

Галерея
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 1
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 2
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 3
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 4
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 5
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 6
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 7
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 8
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 9
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 10
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 11
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 12
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 13
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 14
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 15
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 16
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 17
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 18
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 19
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 20
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 21
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 22
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 23
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 24
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 25
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 26
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 27
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 28
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 29
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 30
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 31
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 32
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 33
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 34
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 35
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 36
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 37
«Открывая прошлое. Раскопки в Туле»: в Музейном квартале появился еще один музей, Фото: 38
показать все фотографии

Выставка «Открывая прошлое. Раскопки в Туле» будет работать в течение года. В августе ее можно посетить по выходным, 

Адрес Научного центра «Археология и реставрация»: Тула, ул. Металлистов, дом 1. 

Контактные телефоны для справок: +7(4872) 77 38 05, 77 38 06.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:35 +5
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