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Свиной «могильник» под Дубной: что показала проверка Россельхознадзора
Фото из архива MySlo

Свиной «могильник» под Дубной: что показала проверка Россельхознадзора

Специалисты исследовали пробы, взятые на месте обнаружения сожжённых свиных голов.

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело проверку по факту обнаружения свиного могильника в лесополосе рядом с селом Протасово Дубенского района.

Ранее сообщалось, что животные могут быть заражены африканской чумой свиней – несколько недель назад очаг этого заболевания был выявлен в Белёвском районе, в 120 километрах от места обнаружения останков свиней.

Согласно результатам экспертизы, проведённой Тульской областной ветеринарной лабораторией, в найденных в Протасово останках вирус африканской чумы свиней не обнаружен.

Все свиные головы полностью сожжены, а место их утилизации продезинфицировано. Поисками лиц, пытавшихся уничтожить останки животных, займётся полиция.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:52 +1
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Место
Тульская областьДубенский район
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