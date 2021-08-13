Свиной «могильник» под Дубной: что показала проверка Россельхознадзора

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Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело проверку по факту обнаружения свиного могильника в лесополосе рядом с селом Протасово Дубенского района.

Ранее сообщалось, что животные могут быть заражены африканской чумой свиней – несколько недель назад очаг этого заболевания был выявлен в Белёвском районе, в 120 километрах от места обнаружения останков свиней.

Согласно результатам экспертизы, проведённой Тульской областной ветеринарной лабораторией, в найденных в Протасово останках вирус африканской чумы свиней не обнаружен.

Все свиные головы полностью сожжены, а место их утилизации продезинфицировано. Поисками лиц, пытавшихся уничтожить останки животных, займётся полиция.