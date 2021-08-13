Свиной «могильник» под Дубной: что показала проверка Россельхознадзора
Специалисты исследовали пробы, взятые на месте обнаружения сожжённых свиных голов.
Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело проверку по факту обнаружения свиного могильника в лесополосе рядом с селом Протасово Дубенского района.
Ранее сообщалось, что животные могут быть заражены африканской чумой свиней – несколько недель назад очаг этого заболевания был выявлен в Белёвском районе, в 120 километрах от места обнаружения останков свиней.
Согласно результатам экспертизы, проведённой Тульской областной ветеринарной лабораторией, в найденных в Протасово останках вирус африканской чумы свиней не обнаружен.
Все свиные головы полностью сожжены, а место их утилизации продезинфицировано. Поисками лиц, пытавшихся уничтожить останки животных, займётся полиция.