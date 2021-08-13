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В Тульской области ищут глухонемую девушку

В Тульской области ищут глухонемую девушку

О местонахождении 19-летней Елизаветы Кириной ничего не известно с 11 августа.

Волонтёры отряда "Лиза Алерт" просят жителей региона оказать содействие в поисках 19-летней Елизаветы Кириной, которая 11 августа отправилась из Электростали (Московская область) в Тулу и пропала.

Девушка глухонемая. Приметы: рост 168 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, длинные, глаза зелёные. Одежда: кофта малинового цвета или серая толстовка, синие шорты или серые джинсы, серые кроссовки.

Если вы видели девушку, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:40 +1
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Тульская область
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