В Тульской области ищут глухонемую девушку

О местонахождении 19-летней Елизаветы Кириной ничего не известно с 11 августа.

Волонтёры отряда "Лиза Алерт" просят жителей региона оказать содействие в поисках 19-летней Елизаветы Кириной, которая 11 августа отправилась из Электростали (Московская область) в Тулу и пропала.

Девушка глухонемая. Приметы: рост 168 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, длинные, глаза зелёные. Одежда: кофта малинового цвета или серая толстовка, синие шорты или серые джинсы, серые кроссовки.