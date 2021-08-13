Маски, ПЦР, допуск в общежития: с чего начнётся учебный год для тульских студентов
Два главных тульских вуза рассказали о том, в каком формате будет проходить учебный процесс в новом учебном году.
Об этом университеты рассказали со своих официальных аккаунтов в соцсетях.
Информация о порядке организации начала учебного процесса
Новый учебный год университет готовится начать в традиционном очном формате. Никаких ограничений, связанных с наличием или отсутствием вакцинации от COVID-19 у обучающихся, в вузе не планируется.
Тем не менее, образовательный процесс будет организован с учётом всех необходимых норм безопасности:
- обязательный масочный режим в помещении;
- соблюдение социальной дистанции;
- регулярное проведение дезинфицирующих процедур на территории кампуса;
- запрет на проведение массовых мероприятий свыше 20 человек;
- и др.
Заселение в общежития будет производиться при наличии отрицательного ПЦР-теста у обучающихся.
На текущий момент штат сотрудников ТГПУ им.
Университет рекомендует студентам позаботиться о своём здоровье и здоровье преподавателей, осуществив процедуру бесплатной вакцинации от COVID-19.
Информация о порядке организации начала учебного процесса
Новый учебный год университет готовится начать в уже привычном формате — с учётом соблюдения противоэпидемических требований (масочного режима в зданиях университета, социальной дистанции, проветривания помещений и дезинфекции территории студгородка).
В условиях действующих ограничений при проведении консультаций абитуриентов представителями институтов в вузе обеспечено максимальное разобщение потоков участников.
В целях обеспечения безопасности и здоровья коллектива университета предлагаем воспользоваться возможностью прохождения процедуры вакцинации в медицинских учреждениях по месту жительства или на базе Медицинского клинического центра ТулГУ (тел.35−36−94).
На сегодняшний день вакцинировано свыше 80% профессорско-преподавательского состава и работников университета. Первыми среди обучающихся вакцинацию прошли курсанты военного учебного центра ТулГУ и бойцы стройотрядов. Последуйте их примеру!