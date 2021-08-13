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Маски, ПЦР, допуск в общежития: с чего начнётся учебный год для тульских студентов

Маски, ПЦР, допуск в общежития: с чего начнётся учебный год для тульских студентов

Два главных тульских вуза рассказали о том, в каком формате будет проходить учебный процесс в новом учебном году.

Об этом университеты рассказали со своих официальных аккаунтов в соцсетях.

ТГПУ

Информация о порядке организации начала учебного процесса 

Новый учебный год университет готовится начать в традиционном очном формате. Никаких ограничений, связанных с наличием или отсутствием вакцинации от COVID-19 у обучающихся, в вузе не планируется.

Тем не менее, образовательный процесс будет организован с учётом всех необходимых норм безопасности:

  • обязательный масочный режим в помещении;
  • соблюдение социальной дистанции;
  • регулярное проведение дезинфицирующих процедур на территории кампуса;
  • запрет на проведение массовых мероприятий свыше 20 человек;
  • и др.

Заселение в общежития будет производиться при наличии отрицательного ПЦР-теста у обучающихся.

На текущий момент штат сотрудников ТГПУ им. Л. Н. Толстого вакцинирован уже более чем на 80% от всего административно-педагогического состава, что в должной мере обеспечивает безопасность обучающихся университета.

Университет рекомендует студентам позаботиться о своём здоровье и здоровье преподавателей, осуществив процедуру бесплатной вакцинации от COVID-19.

тулгу

Информация о порядке организации начала учебного процесса 

Новый учебный год университет готовится начать в уже привычном формате — с учётом соблюдения противоэпидемических требований (масочного режима в зданиях университета, социальной дистанции, проветривания помещений и дезинфекции территории студгородка).

В условиях действующих ограничений при проведении консультаций абитуриентов представителями институтов в вузе обеспечено максимальное разобщение потоков участников.

В целях обеспечения безопасности и здоровья коллектива университета предлагаем воспользоваться возможностью прохождения процедуры вакцинации в медицинских учреждениях по месту жительства или на базе Медицинского клинического центра ТулГУ (тел.35−36−94).

На сегодняшний день вакцинировано свыше 80% профессорско-преподавательского состава и работников университета. Первыми среди обучающихся вакцинацию прошли курсанты военного учебного центра ТулГУ и бойцы стройотрядов. Последуйте их примеру!

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 08:49 +1
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