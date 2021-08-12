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В воскресенье в центре Тулы ограничат продажу спиртного

В воскресенье в центре Тулы ограничат продажу спиртного

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В воскресенье на стадионе академии «Арсенал» состоится матч дублирующего состава тульского клуба и белгородского «Салюта». Начало встречи в 16.00.

В соответствии с нормами регионального законодательства, в радиусе километра от стадиона будет запрещена продажа спиртосодержащей продукции.

Алкоголь, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, нельзя будет приобрести с 13.00 до 21.00.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 08:27 0
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