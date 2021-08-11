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Женский футбольный клуб «Тула» приглашает девочек 5-8 лет на бесплатные занятия
Фото playmakers.rfs.ru

Женский футбольный клуб «Тула» приглашает девочек 5-8 лет на бесплатные занятия

Совместно с РФС, UEFA и Disney клуб запускает в нашем регионе второй блок проекта Playmakers.

Женский футбольный клуб «Тула» . Это система уникальных тренировок, разработанная для знакомства и вовлечения в футбол девочек в возрасте 5−8 лет через движение, игру и сюжеты диснеевских мультфильмов.

Юных футболисток будут обучать с помощью новейших тренировочных методик и увлекательных историй с мультяшными героями.

Приняв участие в нашем проекте, вас ждут:

  • бесплатные футбольные тренировки для девочек 5−8 лет,
  • занятия футболом по мотивам мультфильмов Disney

Записаться на тренировки можно по телефону 8 (906) 623-42-65. Количество мест ограничено.

Подробная информация здесь.

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