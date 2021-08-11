Фото playmakers.rfs.ru
Женский футбольный клуб «Тула» приглашает девочек 5-8 лет на бесплатные занятия
Совместно с РФС, UEFA и Disney клуб запускает в нашем регионе второй блок проекта Playmakers.
Женский футбольный клуб «Тула» . Это система уникальных тренировок, разработанная для знакомства и вовлечения в футбол девочек в возрасте 5−8 лет через движение, игру и сюжеты диснеевских мультфильмов.
Юных футболисток будут обучать с помощью новейших тренировочных методик и увлекательных историй с мультяшными героями.
Приняв участие в нашем проекте, вас ждут:
- бесплатные футбольные тренировки для девочек 5−8 лет,
- занятия футболом по мотивам мультфильмов Disney
Записаться на тренировки можно по телефону
Подробная информация здесь.
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