Фото из архива Myslo.
Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 128 случаев заболевания и 9 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за прошедшие сутки подтвердилось 128 случаев коронавируса, 75 человек выздоровели, 9 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 49 001 жителя региона, 41 863 вылечились, 2544 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
За последние сутки в России выявлено 21 932 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 773 (8,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлен 6 534 791 человек в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 808 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 168 049 человек.
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