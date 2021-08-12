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В Туле пройдет праздник самовара
Фото pixabay.com

В Туле пройдет праздник самовара

Он состоится уже в ближайшую субботу, 14 августа.

Мероприятие пройдет на базе загородного комплекса «Берендей», который находится недалеко от Тулы. Ресторан участвует в гастрофестивале «Левшинский обед» и в этот день представит новое дополнение к основному меню по мотивам старинных рецептов времен Петра I.

Шеф-повар подготовит закуски, горячие блюда и даже десерт на основе кулинарной книги В. Левшина «Русская поварня».

Программа мероприятия предусматривает знакомство с основами русского чаепития, мастер-класс по растопке самовара на дровах. Все желающие смогут попробовать чай из настоящего тульского самовара, приготовленный по традиционным русским рецептам XVIII века. 

Дата проведения: 14 августа 2021 года в 14−00 по адресу: 192-й км шоссе Москва-Крым, д. Мыза, загородный комплекс «Берендей».

 

Организатор праздника - «Машзавод «Штамп». Основанный 141 год назад завод «Штамп» является единственным на сегодняшний день предприятием в России, которое ведет серийное производство самоваров.

 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:35 +1
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