Сгоревшие свиные головы со свалки в Тульской области проверяют на африканскую чуму
Об этом Myslo сообщили в региональном комитете ветеринарии. Останки животных уже уничтожили.
Напомним, вечером 10 августа у лесополосы близ села Протасово Дубенского района местные жители обнаружили страшную свалку из десятков обгоревших голов свиней. По примерным подсчетам, голов было около ста.
Корреспонденты побывали на месте ЧП. Полуразложившиеся останки свиней лежат на земле у лесополосы кучами. Трава вокруг них выжжена — очевидно, что их обливали горючим и поджигали. Об этом свидетельствует и найденная неподалеку «пятишка» с остатками бензина.
Чуть дальше — еще одна куча голов и копыт. И еще несколько пустых бутылей. Кто-то очень старался, чтобы останки животных не были найдены. Однако сжечь дотла свинину не удалось, головы начали разлагаться и распространять отвратительный запах.