Сгоревшие свиные головы со свалки в Тульской области проверяют на африканскую чуму

Об этом Myslo сообщили в региональном комитете ветеринарии. Останки животных уже уничтожили.

После нашей публикации о свалке сгоревших свиных голов в районе села Протасово Дубенского района на место выехали специалисты комитета ветеринарии. Вот что сообщили корреспонденту Myslo в ведомстве:

«10.08.2021 года специалистами государственной ветеринарной службы Тульской области осуществлен выезд по указанному адресу, в результате которого был установлен факт наличия боенских отходов свиней (головы, ноги), сваленных в две кучи. Предположительно, данные отходы были облиты горючей смесью и подожжены.

По результатам осмотра установлено, что головы имеют признаки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, имеются пластиковые ушные бирки, идентифицировать останки не представляется возможным в связи с сильным оплавлением бирок.

В настоящее время отобран патологический материал от указанных отходов и направлен в Тульскую областную ветеринарную лабораторию ГУ ТО «Щекинская МОВ» для проведения исследования на африканскую чуму свиней.

Государственной ветеринарной службой Тульской области совместно с администрацией МО Дубенский район осуществляются мероприятия по утилизации боенских отходов свиней методом сжигания с последующей дезинфекцией места их обнаружения».

Напомним, вечером 10 августа у лесополосы близ села Протасово Дубенского района местные жители обнаружили страшную свалку из десятков обгоревших голов свиней. По примерным подсчетам, голов было около ста.