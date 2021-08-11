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Сгоревшие свиные головы со свалки в Тульской области проверяют на африканскую чуму

Сгоревшие свиные головы со свалки в Тульской области проверяют на африканскую чуму

Об этом Myslo сообщили в региональном комитете ветеринарии. Останки животных уже уничтожили.

После нашей публикации о свалке сгоревших свиных голов в районе села Протасово Дубенского района на место выехали специалисты комитета ветеринарии. Вот что сообщили корреспонденту Myslo в ведомстве: 
 
«10.08.2021 года специалистами государственной ветеринарной службы Тульской области осуществлен выезд по указанному адресу, в результате которого был установлен факт наличия боенских отходов свиней (головы, ноги), сваленных в две кучи. Предположительно, данные отходы были облиты горючей смесью и подожжены. 
 
По результатам осмотра установлено, что головы имеют признаки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, имеются пластиковые ушные бирки, идентифицировать останки не представляется возможным в связи с сильным оплавлением бирок.
 
В настоящее время отобран патологический материал от указанных отходов и направлен в Тульскую областную ветеринарную лабораторию ГУ ТО «Щекинская МОВ» для проведения исследования на африканскую чуму свиней.
 
Государственной ветеринарной службой Тульской области совместно с администрацией МО Дубенский район осуществляются мероприятия по утилизации боенских отходов свиней методом сжигания с последующей дезинфекцией места их обнаружения».
 

Напомним, вечером 10 августа у лесополосы близ села Протасово Дубенского района местные жители обнаружили страшную свалку из десятков обгоревших голов свиней. По примерным подсчетам, голов было около ста.

Корреспонденты побывали на месте ЧП. Полуразложившиеся останки свиней лежат на земле у лесополосы кучами. Трава вокруг них выжжена — очевидно, что их обливали горючим и поджигали. Об этом свидетельствует и найденная неподалеку «пятишка» с остатками бензина.

Чуть дальше — еще одна куча голов и копыт. И еще несколько пустых бутылей. Кто-то очень старался, чтобы останки животных не были найдены. Однако сжечь дотла свинину не удалось, головы начали разлагаться и распространять отвратительный запах.

 

Сюжет: Свалка свиных голов в Тульской области
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Автор: Юлия Королева
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