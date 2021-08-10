В селе под Дубной неизвестные устроили «крематорий» для свиней

В селе Протасово Дубенского района местные жители нашли десятки обугленных голов свиней. Об этом они написали в соцсетях.

По словам очевидца, головы около 100 голов свиней валяются рядом с лесополосой – вероятно, их привезли туда, облили горючим и подожгли. Неприятный запах распространяется по всей округе. Других фрагментов на месте не обнаружено.

Местные жители отмечают, что поблизости нет ни одной животноводческой фермы и источник останков им неизвестен.