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В селе под Дубной неизвестные устроили «крематорий» для свиней

В селе под Дубной неизвестные устроили «крематорий» для свиней

Местные жители нашли в поле множество обгоревших голов животных.

В селе Протасово Дубенского района местные жители нашли десятки обугленных голов свиней. Об этом они написали в соцсетях.

По словам очевидца, головы около 100 голов свиней валяются рядом с лесополосой – вероятно, их привезли туда, облили горючим и подожгли. Неприятный запах распространяется по всей округе. Других фрагментов на месте не обнаружено.

Местные жители отмечают, что поблизости нет ни одной животноводческой фермы и источник останков им неизвестен.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:50 0
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останки животныхголовы свиней
Место
Тульская областьДубенский район
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