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Сотня сожженных свиных голов: «крематорий» под Дубной может оказаться чумным могильником

Сотня сожженных свиных голов: «крематорий» под Дубной может оказаться чумным могильником

Что творится на месте жуткой свалки и во что это может вылиться – в репортаже Myslo.

Вечером 10 августа у лесополосы близ села Протасово Дубенского района местные жители обнаружили страшную свалку из десятков обгоревших голов свиней. По примерным подсчетам, голов было около ста.

В селе под Дубной неизвестные устроили «крематорий» для свиней

Свиной «крематорий»

О жутковатой находке жители рассказали редакции Myslo. Корреспонденты побывали на месте ЧП.

От села Протасово до «крематория» ведет довольно накатанная полевая дорога. О том, что пункт назначения близко, дает понять жуткий трупный запах. Воняет за сотню метров вокруг. Полуразложившиеся останки свиней лежат на земле у лесополосы кучами. Трава вокруг них выжжена — очевидно, что их обливали горючим и поджигали.

Об этом свидетельствует и найденная неподалеку «пятишка» с остатками бензина.

Чуть дальше — еще одна куча голов и копыт. И еще несколько пустых бутылей. Кто-то очень старался, чтобы останки животных не были найдены. Однако сжечь дотла свинину не удалось, головы начали разлагаться и распространять отвратительный запах.

Местные жители рассказали нам, что поблизости от Протасово нет ни одной животноводческой фермы и источник останков им неизвестен.

Вероятно, какой-то фермер, возможно, из другого района Тульской области избавился от поголовья, возможно, заболевших свиней.

При этом возникает вопрос: если выбрасывали и сжигали головы и копыта, то где же туши?

Похожие случаи имели место в разное время в разных регионах страны. Так в подмосковном Раменском найденные в лесу две (!) свиные головы уничтожали представители Россельхознадзора, ветстанции и администрации путем сжигания с последующей дезинфекцией места. Вот таким образом:

Галерея
100 сожженных свиных голов: «крематорий» под Дубной может оказаться чумным могильником, Фото: 1
100 сожженных свиных голов: «крематорий» под Дубной может оказаться чумным могильником, Фото: 2
100 сожженных свиных голов: «крематорий» под Дубной может оказаться чумным могильником, Фото: 3

Так же серьезно подошли и к утилизации трупов коров на месте массовой гибели скота в Тульской области.

Что творится на месте массовой гибели скота в Тульской области: фоторепортаж Myslo

Почему трупы животных в поле — это страшно?

Отчего же к останкам животных относятся как к радиоактивным отходам? Все дело в вирусе африканской чумы свиней (АЧС).

О том, что африканская чума свиней проникла в Тульскую область, стало известно 21 июля: очаг АЧС выявлен в Белевском районе Тульской области. На карантин закрыли два населенных пункта.

Все необходимые меры по локализации и ликвидации очага АЧС были предприняты: Указом губернатора введен карантин в населенных пунктах Башкино и Боровое, предписаны правила изъятия животных или продуктов животноводства при ликвидации очагов африканской чумы свиней в Белевском районе. В список угрожаемых попали 16 белевских деревень. Организовать работу по бескровному убою животных с последующим уничтожением трупов путем сжигания поручено комитету ветеринарии Тульской области.

Причем от карантинных деревень до того же Протасово - час езды по прямой.

На недавнем профильном совещании Россельхознадзора и сельхозпроизводителей генеральный директор Племенного Хозяйства «Лазаревское» Кристина Романовская привела цифру:

- Одна зараженная свинья приводит к необходимости уничтожения всего поголовья в очаге и в зоне 20 км от него.

Основную опасность представляют свиньи, выращиваемые в личных подсобных хозяйствах, владельцы которых не в состоянии обеспечить безопасное содержание животных.

С 1 марта новые ветеринарные правила Минсельхоза ужесточили требования к владельцам хозяйств, занимающихся свиноводством. Необходимость создания для свиней специализированных помещений, без выпаса и возможности доступа к животным других видов, приводит к дополнительным расходам. Поэтому далеко не все частники обеспечивают выполнение правил.

Из истории вопроса. В 2014 году во время эпидемии африканской чумы в Тульской области было уничтожено 70% поголовья свиней. При этом «Лазаревское» потеряло 100% свиней (более 57 тыс. животных). На восстановление свиноводческого комплекса потребовалось три года.

Чем опасна АЧС и как уничтожают заболевших и контактных животных?

По данным Тульского Роспотребнадзора африканская чума свиней (АЧС) — опасное и неизлечимое инфекционное заболевание. Для человека вирус не представляет опасности. Но вирус стойкий и может сохранять жизнеспособность до нескольких месяцев. В почве он может сохраняться до 180 дней, в мясе — 5−6 месяцев.

Эффективных средств профилактики АЧС нет, лечение запрещено. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья, а также ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 км от него. Больные и контактировавшие с больными животными свиньи подлежат убою бескровным способом с последующим сжиганием трупов.

Трупы свиней, навоз, остатки корма, малоценные предметы ухода сжигают. Золу закапывают в ямы, смешивая ее с известью. Помещения и территории ферм дезинфицируют.

У новости есть продолжение

 

Myslo направит материалы о найденной свалке в ответственные ведомства. Знаете что-то об этом захоронении? Пишите в «личку «автору. Заранее благодарим!

Сюжет: Свалка свиных голов в Тульской области
Сгоревшие свиные головы со свалки в Тульской области проверяют на африканскую чуму
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Сгоревшие свиные головы со свалки в Тульской области проверяют на африканскую чуму
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Юлия Королева
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