Туляк напал на женщину, чтобы украсть у нее сумку, но не смог

В Туле полицейские задержали злоумышленника, пытавшегося совершить грабёж. По предварительным данным, мужчина выбрал в качестве своей жертвы 50-летнюю местную жительницу.

Ранним утром он напал на неё около дома на ул.Д.Ульянова и попытался вырвать из рук сумку. Злодей схватился за нее, но женщина начала сопротивляться и в итоге сумка просто разорвалась. От неожиданности мужчина просто убежал и спрятался во дворах ближайших 5-этажек.

Там его нашли сотрудники патрульно-постовой службы и задержали. 29-летний неработающий ранее судимый подозреваемый признался в покушении на грабёж. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 30, статьёй 161 УК РФ.