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Туляк напал на женщину, чтобы украсть у нее сумку, но не смог

Туляк напал на женщину, чтобы украсть у нее сумку, но не смог

Попытался спрятаться от полицейских, но вновь не вышло.

В Туле полицейские задержали злоумышленника, пытавшегося совершить грабёж. По предварительным данным, мужчина выбрал в качестве своей жертвы 50-летнюю местную жительницу.

Ранним утром он напал на неё около дома на ул.Д.Ульянова и попытался вырвать из рук сумку. Злодей схватился за нее, но женщина начала сопротивляться и в итоге сумка просто разорвалась. От неожиданности мужчина просто убежал и спрятался во дворах ближайших 5-этажек.

Там его нашли сотрудники патрульно-постовой службы и задержали. 29-летний неработающий ранее судимый подозреваемый признался в покушении на грабёж. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 30, статьёй 161 УК РФ.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:07 +3
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