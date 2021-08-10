«Дочка барахталась, захлебывалась в жиже»: в Узловой 5-летняя девочка упала в заполненную стоками яму
Двухметровой глубины котлован не был огорожен. К счастью, мама ребенка была рядом и трагедии не произошло.
О ЧП на улице Андреева в Узловой женщина рассказала в группе «Узловая Не слухи»: «Проблема отсутствия воды в микрорайоне Красная Узловая превратилась в проблему более серьезного масштаба. В неогороженную, размытую от порыва воды яму провалился ребенок. Повезло, что мама оказалась рядом. Но может случиться так, что помощи не будет и в следующий раз в ней могут утонуть дети».
Myslo связался с мамой пострадавшей девочки. Вот что рассказала нам Юлия Кострюкова:
Юлия Кострюкова
– Это случилось вчера вечером в микрорайоне Красная Узловая на улице Андреева. Дома там новые, много семей с малышами. Я пошла в тот вечер гулять с тремя детьми в сквер неподалеку. Такие ямы, как на видео, у нас обычное явление. Половину лета их роют, постоянные порывы, в городе регулярно нет воды. Этот котлован — прямо около дороги, вокруг всё в воде, и мы никак не могли найти сухое место, чтобы перейти улицу. Немного вернулись, дети побежали вперед, я сзади шла с коляской. Внезапно я увидела, как моя 5-летняя дочка буквально исчезла из поля зрения.
Услышала, как мне закричал какой-то мужчина: «Беги быстрее, она тонет!»
Я бросила коляску, через полминуты уже была возле нее. Дочь барахталась, захлебывалась в этой жиже. Хорошо еще, что в этом году малышка научилась плавать, это дало ей шанс удержаться на поверхности. Я вытащила ее, она вся была мокрая, в шоке, ее трясло, она плакала…
Тем же вечером Юля с соседями пошла посмотреть, что это за яма. Измерили палкой глубину и ахнули: котлован метра два глубиной!
– Я не знаю, кто за это должен отвечать, но это беспредел. Моя дочь могла погибнуть! Мало того, что проблемы с водой и канализацией у нас постоянные, так еще и котлованы не огораживают.
Мама девочки просит считать эту публикацию открытым обращением в прокуратуру. Ее контакты есть в редакции.
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