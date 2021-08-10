«Дочка барахталась, захлебывалась в жиже»: в Узловой 5-летняя девочка упала в заполненную стоками яму

– Это случилось вчера вечером в микрорайоне Красная Узловая на улице Андреева. Дома там новые, много семей с малышами. Я пошла в тот вечер гулять с тремя детьми в сквер неподалеку. Такие ямы, как на видео, у нас обычное явление. Половину лета их роют, постоянные порывы, в городе регулярно нет воды. Этот котлован — прямо около дороги, вокруг всё в воде, и мы никак не могли найти сухое место, чтобы перейти улицу. Немного вернулись, дети побежали вперед, я сзади шла с коляской. Внезапно я увидела, как моя 5-летняя дочка буквально исчезла из поля зрения.

Услышала, как мне закричал какой-то мужчина: «Беги быстрее, она тонет!»

Я бросила коляску, через полминуты уже была возле нее. Дочь барахталась, захлебывалась в этой жиже. Хорошо еще, что в этом году малышка научилась плавать, это дало ей шанс удержаться на поверхности. Я вытащила ее, она вся была мокрая, в шоке, ее трясло, она плакала…