15 августа в Туле введут ограничения движения, а транспорт пустят по измененной схеме
В этот день в Туле пройдет спортивно-беговой праздник «Тульский марафон».
В целях обеспечения безопасности при проведении праздника, будут введены следующие ограничения.
Запрещена 15 августа 2021 года с 00.00 до 15.00 остановка и стоянка всех видов транспорта по ул. Первомайской на участке от ул. Фридриха Энгельса до ул. Дмитрия Ульянова, по ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Первомайской до площади 50-й Армии.
Ограничено 15 августа 2021 года с 8.00 до 15.00 движение всех видов транспорта по ул. Первомайской на участке от ул. Фридриха Энгельса до ул. Дмитрия Ульянова, по ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Первомайской до площади 50-й Армии.
Движение городского общественного транспорта будет осуществляться по измененной схеме:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
11
|
завод РТИ — пос. Октябрьский
|
ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова — ул. Кобзева- ул. Карпова — Октябрьский 29-й проезд — ул. Речная — ул. Судейского — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Оружейная
|
12
|
Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»
|
ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе- ул. Индустриальная — ул. Каракозова — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. 9 Мая -ул. Оружейная
|
26
|
пос. Скуратово
|
Скуратово (пос. Западный) — пос. Горняк — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская — Одоевское шоссе — ул. Болотова — ул. Кабакова — ул. Тихмянова — (ул. Полюсная) — 18-й проезд — ул. Маршала Жукова — Одоевское шоссе — мкрн. Петровский
|
40
|
Завод РТИ — д. Бежка
|
ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Калинина — ул. Шухова — ул. Кутузова — ул. Газовая — ул. Павлика Морозова — Епифанское шоссе
|
38
|
пос. Мясново (завод Торгового оборудования) — пос. Басово-Прудный
|
завод Торгового оборудования — Ханинский пр-д — ул. Маршала Жукова — ул. Полюсная — ул. Кабакова (18-ый пр-д Мясново) — ул. Тихмянова — ул. Чмутова — ул. Ф. Смирнова — Красноармейский пр. — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Скуратовская — пр-д Энергетиков — ул. Центральная
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
54
|
пос. Ивановские дачи — Московский вокзал — пос. Ивановские дачи
|
ул. Трудовая — ул. Советская — ул. Шоссенйая — пр-т Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр-т — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — пр-т Ленина — ул. Шоссейная — ул. Советская — ул. Трудовая
|
58
|
Завод РТИ — пос. Октябрьский
(18 проезд)
|
ул. Оружейная — ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Судейского — ул. Речная — Октябрьский 29-й проезд — ул. Карпова – Октябрьский 29-й проезд — ул. Речная — ул. Судейского — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Оружейная
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
4
|
ст. Южная — пос. Горелки
|
пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — пл. 50-й Армии
|
5
|
Московский вокзал — ст. Южная
|
пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр – ул. Путейская