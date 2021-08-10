15 августа в Туле введут ограничения движения, а транспорт пустят по измененной схеме

Фото из архива Myslo.

В этот день в Туле пройдет спортивно-беговой праздник «Тульский марафон».

В целях обеспечения безопасности при проведении праздника, будут введены следующие ограничения.

Запрещена 15 августа 2021 года с 00.00 до 15.00 остановка и стоянка всех видов транспорта по ул. Первомайской на участке от ул. Фридриха Энгельса до ул. Дмитрия Ульянова, по ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Первомайской до площади 50-й Армии.

Ограничено 15 августа 2021 года с 8.00 до 15.00 движение всех видов транспорта по ул. Первомайской на участке от ул. Фридриха Энгельса до ул. Дмитрия Ульянова, по ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Первомайской до площади 50-й Армии.

Движение городского общественного транспорта будет осуществляться по измененной схеме:

городские автобусы