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Суд отклонил жалобу администрации Тулы: чиновников обязали провести коммуникации многодетным семьям
Фото из архива Myslo.

Суд отклонил жалобу администрации Тулы: чиновников обязали провести коммуникации многодетным семьям

Решение было озвучено сегодня, 10 августа. И сегодня же вступило в законную силу.

Сегодня в Тульском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу городской администрации на решение суда первой инстанции.
 
Напомним, в феврале 20 многодетных семей подали иск на городских чиновников: земельные участки людям выдали еще в 2013 году, а коммуникаций до сих пор нет (впоследствии к ним присоединился еще один истец, в итоге их стало 21. — Прим. авт.).
 
Истцы просили обязать администрацию подвести к земельным участкам водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, автомобильную дорогу местного значения в течение года с момента вступления решения суда в законную силу.
 
Районный суд встал на сторону многодетных. Однако администрация обжаловала решение, поскольку сочла претензии истцов необоснованными.
 
Сегодня Тульский областной суд постановил оставить без изменения решение суда Центрального района, апелляционную жалобу отклонить. Решение вступает в законную силу сегодня, 10.08.2021 года.
 
 
Также вскоре областной суд будет рассматривать апелляцию по иску еще 15 семей из Северного Заречья. Схема та же: суд вынес решение в пользу 15 многодетных к администрации Тулы. Решение чиновники оспорили.
 
 

Все эти семьи — жители Северного Заречья, получившие в 2013 году бесплатные участки земли для строительства в рамках программы по поддержке многодетных. Жители уверены: они не должны были получать «голую» землю, без коммуникаций. И им обещали их провести, но обещание так и не выполнили.

Подробности истории — в специальном сюжете Myslo.

 

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