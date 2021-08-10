Суд отклонил жалобу администрации Тулы: чиновников обязали провести коммуникации многодетным семьям

Сегодня в Тульском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу городской администрации на решение суда первой инстанции.

Все эти семьи — жители Северного Заречья, получившие в 2013 году бесплатные участки земли для строительства в рамках программы по поддержке многодетных. Жители уверены: они не должны были получать «голую» землю, без коммуникаций. И им обещали их провести, но обещание так и не выполнили.