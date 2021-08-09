Убийство ребенка в Щекинском районе: полицейских, задержавших пенсионера-стрелка, наградят

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин принял решение о поощрении сотрудников полиции и Росгвардии, принимавших участие в обнаружении и задержании подозреваемого в совершении тяжкого преступления на территории Щекинского района.

Глава органов внутренних дел региона отметил грамотные и профессиональные действия сотрудников. Слаженность в работе позволила предотвратить возможные еще более серьезные последствия.

Напомним, трагедия произошла 8 августа в деревне Панарино Щекинского района. По предварительной информации, пьяный 68-летний местный житель стрелял из огнестрельного оружия во дворе дома № 41. Один из выстрелов попал в женщину и ребенка. В результате полученных повреждений 2-летняя девочка скончалась на месте происшествия, женщина доставлена в медицинское учреждение.

По факту случившегося СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело.