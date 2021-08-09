Алексей Дюмин: «Мы должны решить, в каком формате проводить День города и ближайшие фестивали»

9 августа на оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил сознательность туляков:

– Наши граждане сознательно восприняли призыв к вакцинации. Важен контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Комплекс этих мер позволил нам уверенно пройти очередной пик заболеваемости, но расслабляться нельзя. Мы ранее приняли решение отложить на неопределенный срок фестивали «Толстой» и «Инженеры будущего».

Кроме этого глава региона заявил, что в ближайшее время будет опубликовано, в каком формате и с каким ограничениями в Тульской области будут проходить массовые мероприятия:

– В преддверии Дня города мы должны выработать решение и определиться с фестивальными мероприятиями и самим Днем города и Днем оружейников. В ближайшее время опубликуем, как мы будем их проводить в этом году.

Алексей Дюмин обратился к главе регионального Роспотребнадзора Александру Ломовцеву, чтобы ведомство разработало рекомендации по возможному проведению таких крупных мероприятий.