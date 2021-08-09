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Обязательная вакцинация сотрудников: Тульский Роспотребнадзор возбудил дела против заводов и магазинов
Фото из архива Myslo.

Обязательная вакцинация сотрудников: Тульский Роспотребнадзор возбудил дела против заводов и магазинов

Об этом рассказали на оперативном совещании у губернатора Тульской области.

Об эпидобстановке рассказал глава Тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

За неделю в регионе зарегистрировано 4111 случаев ОРВИ. Эпидпорог превышен на 23% среди взрослого населения. По Туле зарегистрировано 1992 случая ОРВИ (выше порога на 36%). Заболеваемость среди взрослых снизилась на 4%, но выросла среди детей 7-14 лет — на 6%.

На высоком уровне остается заболеваемость внебольничными пневмониями как тяжелыми формами ОРВИ: 315 случаев на прошлой неделе, 330 — на этой.

Ситуация с ковидом следующая. За неделю в регионе зарегистрирован 931 случай коронавируса. Цифры показывают снижение уровня заболеваемости: на 9,5% за две недели, прежде всего среди взрослого населения.

На прошлой неделе ковид не был зарегистрирован в двух районах Тульской области — в Куркинском и Каменском.

За неделю на промышленных предприятиях области зафиксировано 5 заносов коронавирусной инфекции. 2 заноса в образовательных учреждениях. Групповой заболеваемости не зарегистрировано. В детских лагерях заносов инфекции нет.

Охват тестирования в среднем: 216 на 100 тысяч населения в сутки.

По словам Ломовцева, туляки везут ковид из Кисловодска, Сочи, Адлера, Геленджика и проч. — 11 случаев завоза с российских курортов. Из-за границы коронавирус привезли 13 человек: из Казахстана, Марокко, Узбекистана, 9 случаев из Турции.

За неделю сотрудники Роспотребнадзора проверили 127 объектов на предмет соблюдения противоковидных мер. Нарушения выявлены на шести объектах, из них два материала направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности объектов с наиболее грубыми нарушениями.

За неисполнение постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий сотрудников Управление Роспотребнадзора возбудило административные дела против группы магазинов «Пятерочка», Щекинского завода КВОиТ, Северо-Задонского конденсаторного завода. Дела находятся на рассмотрении в суде.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:37 −23
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