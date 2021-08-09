Цены на продукты – анализ на примере федерального ретейла

В апреле-июне минимальный продовольственный набор на месяц, по данным Росстата, стоил 4979 рублей в среднем по стране, в центральной части России – 5977 рублей. Стоимость аналогичной продуктовой корзины в «Пятёрочке» в этот период составляла 4977 рублей в магазинах центральной части России. Таким образом, например, в Туле минимальный проднабор в магазинах сети стоил дешевле на 8%.

В течение второго квартала продовольственная инфляция ускорялась от месяца к месяцу – с 6,6% в апреле до 7,9% в июне. Ещё более активную динамику Росстат фиксировал на плодоовощную продукцию – с 4,8% в начале квартала до 11,2% в конце.

«Высокая инфляция плодоовощных товаров преимущественно связана с меньшим, по сравнению с предыдущим годом, посевом корнеплодов и неудовлетворительным качеством урожая этих культур в прошлом году, что отрицательно сказалось на объёме и сроках их хранения. В результате к весне предложение овощей «борщевого набора» оказалось меньше обычного и привело к их удорожанию на рынке по всей цепочке поставок», – поясняет руководитель макроэкономического анализа X5 Group Илья Фёдоров.

В то же время «Пятёрочка» старалась обеспечить наиболее доступное для покупателей предложение в этой категории. Например, капуста в сети стоила на 16% ниже, чем в среднем по рынку, лук – на 11%, морковь – на 8%. В целом практически половина из 33 продуктов, входящих в базовую корзину Росстата, в магазинах сети была дешевле среднерыночных показателей: помимо части овощей из «борщевого набора» солёная селедка – на 21%, горох и фасоль – на 20%, подсолнечное масло и яблоки – на 18%, курица – на 16%, вермишель – на 12%, мука – на 11% и т. д.

Кроме того, на часть продуктов «Пятёрочка» зафиксировала дефляцию во втором квартале относительно первого. Так, огурцы подешевели на 22%, мороженая рыба и пшено – на 3%, чёрный чай и перец горошком – на 2%. Стабильными остались цены на яблоки, сыры, творог, рис и муку.

Продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов в первом квартале этого года в «Пятёрочке» стоил на 33,8-41,3% ниже среднерыночных цен. Например, на всей европейской части России его стоимость составила 3008 рублей.