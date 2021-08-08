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В воскресенье за порядком в Туле проследит дежурный

В воскресенье за порядком в Туле проследит дежурный

Каждые выходные в нашем городе организовано дежурство сотрудников администрации Тулы.

8 августа за порядком в оружейной столице проследит заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Андрей Игнатов.

 

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 8 (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

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