В Тульской области создан музейный кластер «Засечный маршрут»

В усадьбе дворян Мосоловых в Дубне подписано соглашение о сотрудничестве между музеями ряда малых исторических городов региона.

Это 14 музеев (федеральных, региональных, муниципальных и частных), расположенных в Дубне, Крапивне, Одоеве, Белеве и Чекалине. Инициатором соглашения выступило министерство культуры Тульской области. Соглашение предусматривает выстраивание кооперации между музеями западного культурного кластера региона.

Создание кластера «Засечный маршрут» стало итогом празднования 500-летия Тульского кремля как начала Большой засечной черты и было инициировано губернатором Алексеем Дюминым.

Также в усадьбе дворян Мосоловых состоялось торжественное открытие памятного бюста последнему владельцу Дубенского чугунолитейного завода и усадьбы, русскому офицеру и общественному деятелю — Алексею Ивановичу Мосолову. Автор монумента — член Московского союза художников, доцент Московской государственной академии художественных искусств им. В. И. Сурикова Евгений Тетерин.

На Аллее Славы Дубны открылись три новые таблички, посвященные людям, прославившим Дубенский район и внесшим вклад в его развитие.

В их числе:

Иван Михайлович Вадбольский — генерал-лейтенант Русской императорской армии, герой войны 1812 года, владелец имения в с. Любень Одоевского уезда (ныне Дубенский район);

Алексей Ильич Чириков — мореплаватель, исследователь северо-западного побережья Северной Америки, северной части Тихого океана и северо-восточного побережья Азии, уроженец села Аверкиевское-Лужное Тульского уезда (ныне Дубенский район);

Никита Демидович (Антюфеев) Демидов- промышленник и предприниматель, один из основоположников металлургической промышленности России, уроженец с. Павшино Московской губернии (ныне Дубенский район).

Идея установки памятных табличек принадлежит краеведам района. Всего на Аллее Славы установлено 35 именных памятных табличек.