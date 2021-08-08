новости
новости
Регистрация
В Тульской области создан музейный кластер «Засечный маршрут»

В Тульской области создан музейный кластер «Засечный маршрут»

В усадьбе дворян Мосоловых в Дубне подписано соглашение о сотрудничестве между музеями ряда малых исторических городов региона.

Это 14 музеев (федеральных, региональных, муниципальных и частных), расположенных в Дубне, Крапивне, Одоеве, Белеве и Чекалине. Инициатором соглашения выступило министерство культуры Тульской области. Соглашение предусматривает выстраивание кооперации между музеями западного культурного кластера региона.

Создание кластера «Засечный маршрут» стало итогом празднования 500-летия Тульского кремля как начала Большой засечной черты и было инициировано губернатором Алексеем Дюминым.

Также в усадьбе дворян Мосоловых состоялось торжественное открытие памятного бюста последнему владельцу Дубенского чугунолитейного завода и усадьбы, русскому офицеру и общественному деятелю — Алексею Ивановичу Мосолову. Автор монумента — член Московского союза художников, доцент Московской государственной академии художественных искусств им. В. И. Сурикова Евгений Тетерин.

На Аллее Славы Дубны открылись три новые таблички, посвященные людям, прославившим Дубенский район и внесшим вклад в его развитие.
В их числе:

  • Иван Михайлович Вадбольский — генерал-лейтенант Русской императорской армии, герой войны 1812 года, владелец имения в с. Любень Одоевского уезда (ныне Дубенский район);

  • Алексей Ильич Чириков — мореплаватель, исследователь северо-западного побережья Северной Америки, северной части Тихого океана и северо-восточного побережья Азии, уроженец села Аверкиевское-Лужное Тульского уезда (ныне Дубенский район);
  • Никита Демидович (Антюфеев) Демидов- промышленник и предприниматель, один из основоположников металлургической промышленности России, уроженец с. Павшино Московской губернии (ныне Дубенский район).

Идея установки памятных табличек принадлежит краеведам района. Всего на Аллее Славы установлено 35 именных памятных табличек.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 10:00 0
Другие статьи по темам
Событие
усадьбьамузейпамятьоткрытие табличек
Люди
Алексей Мосолов
Место
Тульская областьДубна
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин поздравил строителей региона с профессиональным праздником
Алексей Дюмин поздравил строителей региона с профессиональным праздником
В воскресенье за порядком в Туле проследит дежурный
В воскресенье за порядком в Туле проследит дежурный
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.