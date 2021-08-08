В Международный день кошек тульские волонтеры оказали помощь центру для бездомных животных

Акция организована единым волонтерским штабом, куда входят представители «Молодой Гвардией Единой России». В отмечаемый сегодня Международный день кошек добровольцы вновь навестили питомцев центра «Любимец» и доставили им более 30 килограммов корма, пеленки и другие необходимые товары для ухода за животными.



Совместно с волонтерским штабом в мероприятии принял участие Владислав Нагорный:

- Меня очень радует то, что наши поездки в «Любимец» стали регулярными. Я, как и вся моя семья, очень люблю животных! И, безусловно, рад, что нашу молодежь волнуют такие важные проблемы. Тульские волонтеры реализуют несколько экологических акций, и внимание к братьям нашим меньшим — это тоже забота об окружающей среде.

В честь праздника активисты приехали в символических футболках, на которых нанесены цитаты известных людей о кошках.

- За полтора года регулярной помощи «Любимцу» мы стараемся максимально креативно подходить к нашим акциям, — рассказал представитель единого волонтерского штаба Павел Астафьев. — В Международный день собак у нас были футболки с высказываниями о том, насколько важны собаки в жизни человека. После акции мы получили активный отклик туляков в социальных сетях, им очень понравилась наша идея. Сегодня же, во Всемирный день кошек, мы решили сделать аналогичные футболки, но с цитатами о кошках. Я думаю, что такие форматы акции действительно нравятся людям и помогают еще больше привлекать внимание общества к необходимости помощи приютам для животных.

«Молодая Гвардия Единой России» уже давно взяла шефство над приютом «Любимец» и регулярно оказывает помощь. Все сотрудники приюта знают ребят-волонтеров в лицо и всегда рады встречам с ними.

Никита Бурвиков, член Тульского Регионального координационного совета сторонников ВПП «Единая Россия», руководитель РО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Тульской области, депутат Тульской городской Думы 6-го созыва:

