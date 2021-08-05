Туляк о ремонте памятника на площади Победы в Туле: «Что, нет нормальных плиточников?»

Горожанин сообщил, что от памятника отваливается плитка. И это действительно так.

«Туристы и гости славного города оружейников спрашивают и удивляются: что, нет нормальных плиточников, чтобы на постаменте защитникам Тулы заменить это безобразие? Как и кто принимал работу у подрядчика после капитального ремонта?» — пишет в блоге «Народный журналист» пользователь schkiper. Он приложил фото:

Актуальность фотографии проверил фотограф Myslo. Вот что сейчас происходит с памятником «Защитникам Тулы в годы Великой Отечественной войны»:

Напомним, ремонт площади Победы в Туле завершили в прошлом году. Какие работы там были выполнены, смотрите здесь, как архитекторы отстояли городскую площадь — читайте здесь.