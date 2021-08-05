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Туляк о ремонте памятника на площади Победы в Туле: «Что, нет нормальных плиточников?»

Туляк о ремонте памятника на площади Победы в Туле: «Что, нет нормальных плиточников?»

Горожанин сообщил, что от памятника отваливается плитка. И это действительно так.

«Туристы и гости славного города оружейников спрашивают и удивляются: что, нет нормальных плиточников, чтобы на постаменте защитникам Тулы заменить это безобразие? Как и кто принимал работу у подрядчика после капитального ремонта?» — пишет в блоге «Народный журналист» пользователь schkiper. Он приложил фото:

Актуальность фотографии проверил фотограф Myslo. Вот что сейчас происходит с памятником «Защитникам Тулы в годы Великой Отечественной войны»:

Галерея
Туляк о ремонте памятника на площади Победы в Туле: «Что, нет нормальных плиточников?», Фото: 1
Туляк о ремонте памятника на площади Победы в Туле: «Что, нет нормальных плиточников?», Фото: 2
Туляк о ремонте памятника на площади Победы в Туле: «Что, нет нормальных плиточников?», Фото: 3
Туляк о ремонте памятника на площади Победы в Туле: «Что, нет нормальных плиточников?», Фото: 4
Туляк о ремонте памятника на площади Победы в Туле: «Что, нет нормальных плиточников?», Фото: 5
Туляк о ремонте памятника на площади Победы в Туле: «Что, нет нормальных плиточников?», Фото: 6
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Напомним, ремонт площади Победы в Туле завершили в прошлом году. Какие работы там были выполнены, смотрите здесь, как архитекторы отстояли городскую площадь — читайте здесь.

 
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:15 +14
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