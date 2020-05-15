Ремонт площади Победы в Туле завершен
Новый подрядчик завершил ремонт в срок.
За два года на площади Победы:
- обустроили бетонное основание мемориального комплекса,
- уложили тротуарную и гранитную плитку,
- отремонтировали постаменты «Города-герои». Ко Дню Победы в порядок привели и прилегающую территорию, посадили цветы.
Работы на площади начались в 2019 году. На первом этапе было устроено бетонное основание, отремонтированы постаменты артиллерийских орудий, гранитные тумбы и уложена тротуарная плитка на подходах к центральной части мемориала.
После обращения архитекторов было принято решение об укладке на центральной части мемориала гранитных плит вместо тротуарной плитки.
В марте 2020 года был заключен контракт с новым подрядчиком на проведение работ по укладке гранитных плит на территории площади. Специалисты использовали термически обработанные гранитные плиты южно-султаевского и камбулатовского месторождения.
Комплексное благоустройство площади Победы было завершено к 9 Мая.