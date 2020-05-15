Ремонт площади Победы в Туле завершен

Фото пресс-службы администрации Тулы.

За два года на площади Победы:

обустроили бетонное основание мемориального комплекса,

уложили тротуарную и гранитную плитку,

отремонтировали постаменты «Города-герои». Ко Дню Победы в порядок привели и прилегающую территорию, посадили цветы.

Работы на площади начались в 2019 году. На первом этапе было устроено бетонное основание, отремонтированы постаменты артиллерийских орудий, гранитные тумбы и уложена тротуарная плитка на подходах к центральной части мемориала.





После обращения архитекторов было принято решение об укладке на центральной части мемориала гранитных плит вместо тротуарной плитки.



В марте 2020 года был заключен контракт с новым подрядчиком на проведение работ по укладке гранитных плит на территории площади. Специалисты использовали термически обработанные гранитные плиты южно-султаевского и камбулатовского месторождения.



Комплексное благоустройство площади Победы было завершено к 9 Мая.