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Ремонт площади Победы в Туле завершен
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Ремонт площади Победы в Туле завершен

Новый подрядчик завершил ремонт в срок.

За два года на площади Победы:

  • обустроили бетонное основание мемориального комплекса,
  • уложили тротуарную и гранитную плитку,
  • отремонтировали постаменты «Города-герои». Ко Дню Победы в порядок привели и прилегающую территорию, посадили цветы.

Работы на площади начались в 2019 году. На первом этапе было устроено бетонное основание, отремонтированы постаменты артиллерийских орудий, гранитные тумбы и уложена тротуарная плитка на подходах к центральной части мемориала.

После обращения архитекторов было принято решение об укладке на центральной части мемориала гранитных плит вместо тротуарной плитки.

В марте 2020 года был заключен контракт с новым подрядчиком на проведение работ по укладке гранитных плит на территории площади. Специалисты использовали термически обработанные гранитные плиты южно-султаевского и камбулатовского месторождения.

Комплексное благоустройство площади Победы было завершено к 9 Мая.

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