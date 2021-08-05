новости
новости
Регистрация
В Суворове начальница центра занятости обманом получала соцвыплаты

В Суворове начальница центра занятости обманом получала соцвыплаты

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд.

В Суворове 43-летняя местная жительница обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По версии следствия, в период с 1 декабря 2018 г. по 20 декабря 2019 г. обвиняемая, будучи начальником местного центра занятости, поставила на учет в качестве безработных пятеро мужчин и получила за них пособия по безработице – всего 249 000 рублей.
 
Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу. 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 13:35 +1
Другие статьи по темам
Прочее
уголовное делоСуворовпособия по безработицепрокуратура Тульской области
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Товарковском улетел в кювет Mitsubishi Lancer: пострадали две девушки
В Товарковском улетел в кювет Mitsubishi Lancer: пострадали две девушки
Туляк о ремонте памятника на площади Победы в Туле: «Что, нет нормальных плиточников?»
Туляк о ремонте памятника на площади Победы в Туле: «Что, нет нормальных плиточников?»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.