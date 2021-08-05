В Суворове начальница центра занятости обманом получала соцвыплаты

В Суворове 43-летняя местная жительница обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в период с 1 декабря 2018 г. по 20 декабря 2019 г. обвиняемая, будучи начальником местного центра занятости, поставила на учет в качестве безработных пятеро мужчин и получила за них пособия по безработице – всего 249 000 рублей.

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.