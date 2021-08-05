Матч «Арсенал» – «Крылья Советов» смогут посетить только владельцы клубных абонементов

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Число зрителей ограничено – не более 1000 человек. Обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

В субботу на Центральном стадионе «Арсенал» пройдет матч 3-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Крыльями Советов». В соответствии с действующими антиковидными ограничениями, на игре сможет присутствовать до 1000 зрителей.

Право в посещении матча получат владельцы сезонных абонементов. Вход на территорию стадиона только со стороны проспекта Ленина, через центральные ворота стадиона «Арсенал». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Билеты на матч «Арсенал» – «Крылья Советов» продаваться не будут. На трибунах владельцы абонементов смогут разместиться только в масках и с соблюдением социальной дистанции. Начало матча в 17.30.