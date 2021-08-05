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После ремонта площади Победы от памятника отваливается плитка: что говорит администрация Тулы

После ремонта площади Победы от памятника отваливается плитка: что говорит администрация Тулы

На некачественную укладку облицовочного покрытия обратил внимание народный журналист Myslo.

Администрация Тулы прокомментировала публикацию пользователя schkiper в блоге «Народный журналист». Туляка возмутило качество укладки плитки на постаменте памятника на площади Победы, которую недавно капитально отремонтировали.

«Туристы и гости славного города оружейников спрашивают и удивляются: что, нет нормальных плиточников, чтобы на постаменте защитникам Тулы заменить это безобразие? Как и кто принимал работу у подрядчика после капитального ремонта?» – задался вопросом наш читатель.

Вот что ответила народному журналисту пресс-служба администрации города:

«По информации главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу, с сентября 2019 по май 2020 года были проведены работы по ремонту площади Победы, при этом в перечень работ по муниципальному контракту ремонт скульптурной группы не входил. В настоящее время главным управлением администрации города Тулы по Советскому территориальному округу проводится работа по подготовке проекта для ремонта скульптурной группы».

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Тулаплощадь Победы
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