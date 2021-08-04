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На Косой Горе продолжается строительство крытого футбольного манежа. Фоторепортаж Myslo

На Косой Горе продолжается строительство крытого футбольного манежа. Фоторепортаж Myslo

Ход работ 4 августа проинспектировал министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Они начались в июне 2020 года. Общая стоимость проекта составляет порядка 164 млн рублей.

«Крытый футбольный манеж —  важный объект. В нем ребята смогут тренироваться и повышать свое спортивное мастерство независимо от погодных условий и времени года», — отметил Андрей Журавлев.

Сейчас ведутся работы по устройству пожарного водопровода здания манежа, установке наружной канализации, благоустройству территории и внутренней отделке здания. Будет обустроено футбольное поле с искусственным травяным газоном площадью 40×60 метров, а также административный блок с раздевалками, тренерскими комнатами и хозяйственными помещениями. Общая строительная готовность объекта — 85%.

Закончить строительство спортивного сооружения планируется в сентябре 2021 года. В манеже будут тренироваться ребята из футбольной школы «Арсенала» и жители города.

 

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:20 +1
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