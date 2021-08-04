Четверть жителей Тульской области ходят на работу во время болезни
Чаще всего работать несмотря на болезнь приходится высшему менеджменту, маркетологам и PR-специалистам, а также бухгалтерам.
Служба исследований hh.ru и СК «Росгосстрах жизнь» провели опрос среди жителей Тульской области и выяснили, приходится ли им работать во время больничного.
16% жителей региона рассказали, что им во время официального больничного приходилось работать из дома, еще 25% ходили на работу, несмотря на недомогание или болезнь. 59% опрошенных во время официального больничного никогда не занимались рабочими делами.
Чаще всего работать во время болезни приходится высшему менеджменту, маркетологам и PR-специалистам, а также бухгалтерам.
«Интересно, что при этом 74% респондентов уверены, что они заботятся о своем здоровье. Обратной точки зрения придерживаются только 22% опрошенных, остальные затруднились ответить. Активнее всех своим здоровьем занимаются представители транспортно-логистической сферы, и наоборот, реже остальных за своим здоровьем следят медики и фармацевты», - говорит Валерия Иванова, руководитель пресс-службы HeadHunter ЦФО.
Читатели Myslo, а работаете, если заболели? Как вы считаете, можно ли приходить в коллектив, например, с простудой и в каких случаях это допустимо или же наоборот запрещено категорически? А может быть вас наоборот раздражают коллеги, которые при насморке тут же бегут брать больничный?
Вы работаете, если заболели?