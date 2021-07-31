Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 141 заболевший и 9 скончались
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 141 случай коронавируса, 63 человека выздоровели, 9 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 47 408 жителей Тульской области, 41 111 вылечились, 2445 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
За последние сутки в России выявлено 23 807 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 132 (9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 265 873 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 158 563 человека.
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