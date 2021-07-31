новости
новости
Регистрация
В Алексине подросток в туалете на заправке обчистил женскую сумку
Фото с сайта www.benzin-price.ru

В Алексине подросток в туалете на заправке обчистил женскую сумку

Парень воспользовался тем, что женщина оставила сумку без присмотра.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Алексинский» с заявлением обратилась 36-летняя женщина. Она сообщила, что в здании АЗС из её сумки, оставленной без присмотра в туалетной комнате, были похищены мобильный телефон и две банковские карты.

Сотрудниками полиции вскоре установили личность похитителя. Им оказался 16-летний учащийся техникума. Он был задержании и доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От подростка получены признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:03 +2
Другие статьи по темам
Событие
кражаженская сумка
Место
АлексинТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки могут спеть для российских олимпийцев
Туляки могут спеть для российских олимпийцев
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 141 заболевший и 9 скончались
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 141 заболевший и 9 скончались
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.