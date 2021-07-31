В Алексине подросток в туалете на заправке обчистил женскую сумку

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Алексинский» с заявлением обратилась 36-летняя женщина. Она сообщила, что в здании АЗС из её сумки, оставленной без присмотра в туалетной комнате, были похищены мобильный телефон и две банковские карты.

Сотрудниками полиции вскоре установили личность похитителя. Им оказался 16-летний учащийся техникума. Он был задержании и доставлен в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От подростка получены признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.