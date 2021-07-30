Тульская область досрочно завершит региональную программу расселения аварийного жилья

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На заседании Совета Общественной палаты Тульской области обсудили процесс расселения из аварийного жилья. Замминистра – директор департамента жилищной политики минстроя Тульской области Михаил Кузнецов рассказал, что региональная программа переселения будет завершена на два года раньше – в 2023 году вместо 2025-го.

Сокращение сроков стало возможным благодаря достигнутой договоренности между министерством строительства Тульской области и Фондом содействия реформированию ЖКХ.

По действующей программе планируется расселить 102,5 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором проживает порядка 5200 человек. В программе участвуют 12 муниципалитетов, 5 из них уже успешно завершили программу. Общий объём финансирования – порядка 4,6 млрд рублей.

Идет строительство двух многоквартирных домов в Новомосковске. В ближайшие полтора года там появятся семь новостроек. По одному многоквартирному дому появится в Щекинском и Суворовском районах, а также в Ясногорске. Два многоквартирных дома построят в Богородицке.

За счет региональных средств идет расселение домов, не вошедших в федеральную программу. С 2019 по 2020 год расселено порядка 18 тыс. кв. м такого жилья, потрачено 700 млн рублей.

В 2022 году планируется переселить весь аварийный фонд в пос. Бородинский Киреевского района, дома в Суворовском районе, Донском и Щекино. На эти цели предусмотрено 410 млн рублей.