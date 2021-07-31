Оружейная ловушка: на Восточном обводе в Туле машины могут нацеплять колесами заготовки для гильз

Об этом туляков предупреждают в соцсетях.

«Вот такие «сувениры», разбросанные вдоль обочины Восточного обвода нашёл. Можете не спешить, обочину убирают редко», – рассказал туляк и опубликовал в соцсетях фото находок.

Он отметил, что возможно цветмет везли с патронного завода и просыпали по дороге.

«В покрышку эти острые предметы запросто можно словить. Оружейная столица», – добавил молодой человек.