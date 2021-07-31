Постановка или нет: в Туле владелец кабриолета популярно объяснил водителю «буханки», что мусорить нехорошо

История эта произошла днем 30 июля в Туле на улице Советской. В сторону центра города двигался УАЗик, за ним следовал кабриолет BMW. На Зареченском мосту из окна «буханки» вылетела жестяная банка. Такой жест не понравился водителю иномарки. Он резко остановил машину на трамвайных путях, поднял банку, а затем догнал на светофоре мусорщика и вернул ему «потерянное».

Происходящее зафиксировал видеорегистратор следовавшей за участниками истории машины. После кадры были опубликованы в группе «Подслушано в Туле».

Есть основания предполагать, что это не просто красивый жест водителя иномарки, а срежиссированная заранее вирусная реклама. На эту мысль наводит тот факт, что видео выложено в соцсети с аккаунта, возможно, занимающегося продвижением страниц в соцсетях. Да и мог ли в реальности увидеть вылетевший со стороны пассажира едущей впереди машины мусор водитель, следовавшей следом? Но может нам все это только кажется.

А что думаете об этом вы?