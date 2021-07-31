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В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги

В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги

Церемония прошла 31 июля в Ледовом дворце.

Министр спорта региона Андрей Журавлев:

«В этом году открылась Ледовая арена в Ефремове, строятся аналогичные спортивные объекты в Туле и Щёкино. По программе «Газпром-детям» в муниципалитетах Тульской области ведутся работы по монтажу 25 многофункциональных спортивных площадок с хоккейными бортами. На них жители даже отдалённых районов смогут заниматься игровыми видами спорта, в том числе хоккеем».

Тульская любительская хоккейная лига была учреждена в октябре 2020 года в соответствии с программой развития хоккея на 2020-2022 годы. В дебютном сезоне Чемпионата лиги приняли участие около 150 спортсменов из пяти муниципальных образований Тульской области. Команды были поделены на два дивизиона: «Любитель» и «Новичок» в зависимости от возраста и уровня подготовки. 

Всего было сыграно 68 игр. В Дивизионе «Любитель» 1-е место завоевала команда «Арсеньево», в Дивизионе «Новичок» победу одержала команда «Белев». Все участники Чемпионата были награждены кубками и памятными медалями.

В сезоне 2021/2022 благодаря федеральному проекту «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография» и программе развития хоккея в Тульской области число участников ТЛХЛ планируется увеличить.

Галерея
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 1
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 2
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 3
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 4
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 5
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 6
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 7
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 8
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 9
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 10
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 11
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 12
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 13
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 14
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 15
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 16
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 17
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 18
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 19
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 20
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 21
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 22
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 23
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 24
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 25
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 26
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 27
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 28
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 29
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 30
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 31
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 32
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 33
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 34
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 35
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 36
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 37
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 38
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 39
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 40
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 41
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 42
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 43
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 44
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 45
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 46
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 47
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 48
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 49
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 50
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 51
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 52
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 53
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 54
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 55
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 56
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 57
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 58
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 59
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 60
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 61
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 62
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 63
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 64
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 65
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 66
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 67
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 68
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 69
В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги, Фото: 70
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:22 −1
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