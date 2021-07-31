В Туле состоялось торжественное закрытие Чемпионата Тульской любительской хоккейной лиги

Министр спорта региона Андрей Журавлев:

«В этом году открылась Ледовая арена в Ефремове, строятся аналогичные спортивные объекты в Туле и Щёкино. По программе «Газпром-детям» в муниципалитетах Тульской области ведутся работы по монтажу 25 многофункциональных спортивных площадок с хоккейными бортами. На них жители даже отдалённых районов смогут заниматься игровыми видами спорта, в том числе хоккеем».

Тульская любительская хоккейная лига была учреждена в октябре 2020 года в соответствии с программой развития хоккея на 2020-2022 годы. В дебютном сезоне Чемпионата лиги приняли участие около 150 спортсменов из пяти муниципальных образований Тульской области. Команды были поделены на два дивизиона: «Любитель» и «Новичок» в зависимости от возраста и уровня подготовки.

Всего было сыграно 68 игр. В Дивизионе «Любитель» 1-е место завоевала команда «Арсеньево», в Дивизионе «Новичок» победу одержала команда «Белев». Все участники Чемпионата были награждены кубками и памятными медалями.

В сезоне 2021/2022 благодаря федеральному проекту «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография» и программе развития хоккея в Тульской области число участников ТЛХЛ планируется увеличить.