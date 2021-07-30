1 августа начнется сельскохозяйственная микроперепись

Она позволит дать объективную и полную картину положения дел на селе, в аграрном секторе экономики.

Данные переписи будут использованы для разработки и осуществления мер, которые должны сделать наше сельское хозяйство конкурентоспособным, а продовольственную безопасность страны – надежно обеспеченной.

Сельскохозяйственным организациям, фермерам и индивидуальным предпринимателям предстоит ответить на вопросы о земельных ресурсах, посевных площадях сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, о поголовье сельскохозяйственных животных.

Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года пройдет с 1 по 30 августа в Тульской области и по всей стране.

В личные подсобные хозяйства сельской местности, а также в садоводческие объединения придут с опросом переписчики, которые будут использовать для заполнения переписных листов планшетные компьютеры. Организаторы просят жителей оказать переписчикам содействие. Все собранные ими сведения будут носить конфиденциальный характер.

Участие в переписи крайне важно для получения достоверной и объективной информации о состоянии дел в сельском хозяйстве Тульской области и нашей страны.

Подробности можно узнать здесь: tulastat.gks.ru и по телефонам: 31-12-68, 36-30-06, 36-70-09.