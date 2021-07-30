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В аварии в Щекинском районе пострадали три человека: разыскиваются очевидцы
Кадр из видео

В аварии в Щекинском районе пострадали три человека: разыскиваются очевидцы

Если вы обладаете какой-либо информацией – позвоните по номеру, указанному в публикации.

Днём 30 июля на трассе «Крым» в Щекинском районе, рядом с д. Ясенки, произошло серьёзное ДТП. По предварительным данным, водитель Volvo S40 не справился с управлением на обгоне и врезался во встречную Lada Granta.

В аварии пострадали три человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии. Ведётся розыск очевидцев, которые могут помочь восстановить картину происшествия. 

Если вы стали свидетелем ДТП или располагаете записью с видеорегистратора – звоните по телефону: 8(902)841-71-10, Владимир.

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