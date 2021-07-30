В аварии в Щекинском районе пострадали три человека: разыскиваются очевидцы

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Днём 30 июля на трассе «Крым» в Щекинском районе, рядом с д. Ясенки, произошло серьёзное ДТП. По предварительным данным, водитель Volvo S40 не справился с управлением на обгоне и врезался во встречную Lada Granta.

В аварии пострадали три человека, один из которых находится в тяжёлом состоянии. Ведётся розыск очевидцев, которые могут помочь восстановить картину происшествия.