В ТЦ «Салют» открылась обновленная «Лазаревская лавка»

Фирменный магазин» в тульском ТЦ «Салют», где покупателям будет предложен расширенный ассортимент товаров. Это 28 торговая точка, входящая в собственную сеть ПХ «Лазаревское» под брендом «Лазаревская Лавка».

В рамках ребрендинга и модернизации собственной торговой сети крупнейшее племенное хозяйство Тульской области, ООО «ПХ «Лазаревское», открыло обновленный бутик «Лазаревская Лавка. Фирменный Магазин» в ТЦ «Салют» (Тула, ул. Академика Павлова, 2). Новый формат магазинов отличается не только оригинальным дизайном, который подчеркивает экологичность продукции и традиции торгового дела, но и более широким ассортиментом продукции.



На фото: Кристина Романовская.

– В этом торговом комплексе уже была «Лазаревская Лавка», но сейчас мы арендовали в центральной части помещение большей площади и оформили его в нашем фирменном стиле. С помощью софитов и специальных панелей мы постарались визуально выделить обновленный магазин, теперь покупатели смогут увидеть нашу вывеску из любой части зала, а витринное освещение сделает акцент на самой продукции, - отметила генеральный директор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская.

В обновленном бутике «Лазаревская Лавка. Фирменный Магазин» покупателям будет предложен расширенный ассортимент товаров: свежее мясо с собственной фермы и свиноводческого комплекса, говядина и свинина, а также более 100 наименований мясной продукции своего мясокомбината. Это вареные, полукопченые и сырокопченые колбасы, сосиски и сардельки, а также самый широкий выбор деликатесов и копченостей (балыки, буженина, карбонат и т.д.).

Вторая линейка – продукция молочной фермы ПХ «Лазаревское», это живое трехдневное молоко, а также приготовленные по уникальным рецептам и без применения консервантов творог, ряженка, кефир, сметана, элитное сливочное масло и т.д. И, наконец, третья товарная линейка собственного производства – домашняя еда, т.е. полуфабрикаты (пельмени, вареники) и охлажденная кулинария (котлеты, шницели, биточки и проч.), которые уже полюбились тулякам, т.к. позволяют экономить время на приготовление здоровой и полезной еды.

В обновленной «Лазаревская лавка. Фирменный магазин» ассортимент дополнен высококачественной продукцией от надежных партнеров ПХ «Лазаревское». Это более 35 видов сыров, бакалейные товары (консервация, крупы, соусы и проч.), вода и лимонады. Также здесь будут проходить презентации и дегустации новых товаров, произведенных как ПХ «Лазаревское», так и его партнерами.

– В ближайшее время покупателям «Лазаревских лавок» будет предложено новое блюдо – фирменные чебуреки, изготовленные из нежной свинины и говядины по особой уникальной рецептуре, которую разработали технологи предприятия. Будем рады, если и эта новинка придется тулякам по вкусу и разнообразит их повседневное меню, - говорит Кристина Романовская.

Бутик в ТЦ «Салют» стал 28 магазином, открытым под брендом «Лазаревская Лавка». В июле в Тульской области распахнули свои двери для покупателей еще две торговые точки: в г. Киреевск (ул. Л. Толстого, д. 15, стр. 7) и г. Заокск (ул. Поленова, 5). В августе планируется открытии «Лазаревская лавка. Фирменный магазин» в Туле (ул. Скуратовская, д. 108 А), а также торговой точки в г. Болохово (ул. Соловцова, 9Б), а общее количество «Лазаревских Лавок» достигнет 30.

справка myslo

Племенное хозяйство «Лазаревское» (ООО «ПХ «Лазаревское») основано в 1981 году Федором Романовским; расположено в 16 км южнее районного центра г. Щекино Тульской области в 50 км от г. Тулы. ПХ занимается производством и переработкой продукции растениеводства и животноводства.

В составе предприятия – свиноводческий комплекс с общим поголовьем свиней – 50 000 голов; ферма на 3500 голов крупного рогатого скота; цех производства комбикормов мощностью 50 тыс. тонн кормов в год; цех растениеводства с земельным фондом 24 тыс. га сельскохозяйственных угодий и крупным современным сушильно-сортировальным комплексом хранения зерна (на 80 тыс. тонн); автопарк на 130 автомобилей, а также машинно-тракторный парк (80 тракторов, 3 сеялки и 32 комбайна).

Кроме этого, в состав ПХ «Лазаревское» входит мясоперерабатывающий комбинат, производящий в год 10 тыс. тонн продукции, цех по выпуску молочной продукции, пельменей и вареников, а также 28 продуктовых магазина под брендом «Лазаревская лавка».

Всего на предприятии трудится 642 человека, а средняя заработная плата составляет 44,7 тыс. рублей.

В мае ПХ «Лазаревское» открыло собственное представительство в г. Тула на территории торгово-делового квартала LiKЁRKA LOFT (проспект Ленина, 85).