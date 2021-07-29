Какие региональные проекты реализуются в Тульской области

В Тульской области реализуется 47 региональных проектов, и по 36 из них отклонений не выявлено.

В рамках программы «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» до конца 2021 года планируется переформатировать работу центра «Мой бизнес» на оказание комплексных услуг.

По региональному проекту «Финансовая поддержка семей» до конца 2021 года планируется предоставить ежемесячные выплаты нуждающимся семьям, в которых появился первый ребенок (более 6 тыс. семей), и семьям, в которых родился третий ребенок (более 5,5 тыс. семей).

Региональный проект «Содействие занятости» позволит в 2021 году завершить модернизацию центра занятости населения г. Донского.

В рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» продолжаются строительство крытого футбольного манежа в пос. Косая Гора и реконструкция Тульского велотрека.

По региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» планируется закупить 137 единиц оборудования для учреждений здравоохранения Тулы и Тульской области. Для переоснащения Тульского областного онкологического диспансера будет приобретено пять единиц оборудования. На базе Алексинской районной больницы в этом году откроется центр амбулаторной онкологический помощи.

В рамках проекта «Чистая страна» проводится рекультивация свалки твердых бытовых отходов в Кимовском районе.

По проекту «Сохранение уникальных водных объектов» будут расчищены русла р. Оки в Белеве и р. Упы в Одоеве.

В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году запланирован ремонт 36 объектов общей протяженностью 136 км. Сейчас ремонтные работы ведутся на 26 объектах.

В рамках региональной приоритетной программы «Культура» до конца года планируется провести капитальный ремонт двух сельских ДК, трех детских школ искусств, создать модельную библиотеку и виртуальный концертный зал.

В рамках программы «Образование» запланировано строительство школы на 1 тыс. мест в мкр. «Северная Мыза» в Туле и школы на 400 мест в г. Донском. Также в Туле продолжается строительство школы на 600 мест в мкр. «Времена года». Планируется завершить строительство девяти детских садов в Туле, Новомосковске, Алексине, пос. Заокский, с. Крапивна Щекинского района и пос. Ревякино Ясногорского района.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство 313 дворовых и 22 общественных территорий, ведутся работы по благоустройству в Плавске, Липках и Узловой.

Заместитель министра финансов Тульской области Наталья Кондаурова сообщила, что минфин ведет мониторинг реализации 11 национальных и 33 региональных проектов, по которым предусмотрено финансирование за счет бюджетных средств. По состоянию на 1 июля 2021 года общий запланированный объем расходов на реализацию национальных проектов в Тульской области составляет более 16 млрд 600 млн рублей.

Общее кассовое исполнение национальных проектов составило 24,5% от плановых значений, в том числе федеральные средства на региональные проекты освоены на 29% от планового объема, средства бюджета области – на 32%, средства Фонда реформирования ЖКХ — на 1,4%, средства местных бюджетов – на 10%.